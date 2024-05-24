Еврокомиссар ответил на обвинения премьер-министра Грузии в угрозах судьбой Фицо
Упоминание премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе было вырвано из контекста. Об этом заявил Вархели, его слова опубликованы на сайте Еврокомиссии.
В заявлении Вархели отметил, что находится в постоянном контакте с представителями стран, поскольку каналы связи должны быть открыты всегда для политического обмена. Он сообщил, что в текущей политической ситуации он прилагает усилия, чтобы Грузия не приняла закон об иностранном влиянии, который, по его словам, подорвет путь Грузии в Евросоюз.
Осознавая проевропейские настроения в Грузии, во время разговора с Кобахидзе еврокомиссар хотел обратить внимание на важность не обострять и без того хрупкую ситуацию – обострения могут привести к поляризации мнений и неконтролируемым протестам на улицах Тбилиси. В данном контексте покушение на Фицо было приведено в качестве примера, как указание на то, насколько может быть высоким уровень напряженности даже в Европе.
23 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо, на которого было совершено покушение. В разговоре, утверждал Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».