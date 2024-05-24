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Еврокомиссар ответил на обвинения премьер-министра Грузии в угрозах судьбой Фицо

Ведомости

Упоминание премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе было вырвано из контекста. Об этом заявил Вархели, его слова опубликованы на сайте Еврокомиссии.

В заявлении Вархели отметил, что находится в постоянном контакте с представителями стран, поскольку каналы связи должны быть открыты всегда для политического обмена. Он сообщил, что в текущей политической ситуации он прилагает усилия, чтобы Грузия не приняла закон об иностранном влиянии, который, по его словам, подорвет путь Грузии в Евросоюз.

Осознавая проевропейские настроения в Грузии, во время разговора с Кобахидзе еврокомиссар хотел обратить внимание на важность не обострять и без того хрупкую ситуацию – обострения могут привести к поляризации мнений и неконтролируемым протестам на улицах Тбилиси. В данном контексте покушение на Фицо было приведено в качестве примера, как указание на то, насколько может быть высоким уровень напряженности даже в Европе.

23 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что еврокомиссар угрожал ему судьбой Фицо, на которого было совершено покушение. В разговоре, утверждал Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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