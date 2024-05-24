Еврокомиссар ответил на обвинения премьер-министра Грузии в угрозах судьбой Фицо

Осознавая проевропейские настроения в Грузии, во время разговора с Кобахидзе еврокомиссар хотел обратить внимание на важность не обострять и без того хрупкую ситуацию – обострения могут привести к поляризации мнений и неконтролируемым протестам на улицах Тбилиси. В данном контексте покушение на Фицо было приведено в качестве примера, как указание на то, насколько может быть высоким уровень напряженности даже в Европе.