Криптобиржа Mexc прекратит обслуживание пользователей из России и Белоруссии
Криптовалютная биржа Mexc объявила о прекращении обслуживания пользователей из России и Белоруссии в связи с необходимостью соблюдения международных нормативных требований. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
«В рамках продолжающихся усилий по совершенствованию соблюдения международных нормативных требований Mexc приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии», – говорится в заявлении.
Затронутые ограничениями клиенты получат индивидуальные уведомления со сроками и порядком закрытия торговых позиций и вывода активов. Единую дату прекращения обслуживания компания не назвала. Пользователи, которым уведомления не поступили, пока могут продолжать работу с платформой на прежних условиях.
В Mexc заверили, что активы клиентов находятся в безопасности. Биржа также предупредила о риске мошенничества и призвала не передавать учетные данные и средства через личные сообщения.
17 октября криптобиржа Bitget ограничила обслуживание пользователей из России, Белоруссии и Казахстана. Согласно обновленному пользовательскому соглашению, с 18 октября клиенты не могут открывать новые позиции, а до 21 октября должны закрыть действующие и вывести активы.