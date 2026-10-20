«Яндекс» восстановил часть функций Почты, Диска и Телемоста
В Почте сняли ограничение на отправку сообщений размером более 1 МБ. Предварительный просмотр файлов также заработал в Диске и Телемосте. Работа Календаря полностью восстановлена в веб-версии и мобильном приложении.
Пользователи Документов могут редактировать файлы онлайн и офлайн через приложение для компьютера, которое останется бесплатным до конца 2026 г. В Диске устранили ошибки скачивания и синхронизации файлов в версиях 3.0 и 4.0.
При этом доступ к части файлов пока ограничен. «Доступных файлов уже стало больше и их количество увеличивается каждый день, но некоторые по-прежнему могут не открываться и не скачиваться», – уточнили в компании. Инженеры продолжают восстановительные работы.
13 октября Yandex B2B Tech объявила об отмене платы за использование Yandex Cloud и «Яндекс 360» для действующих клиентов на фоне сбоев. Тогда в компании уточнили, что часть функций была намеренно ограничена для поддержания работоспособности основных сервисов.