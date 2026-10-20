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«Яндекс» восстановил часть функций Почты, Диска и Телемоста

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» частично восстановил работу Почты, Диска, Телемоста и других сервисов платформы после масштабных сбоев. Пользователям вновь доступны отправка писем с вложениями, предварительный просмотр документов и облачная запись видеовстреч, сообщила команда «Яндекс 360».

В Почте сняли ограничение на отправку сообщений размером более 1 МБ. Предварительный просмотр файлов также заработал в Диске и Телемосте. Работа Календаря полностью восстановлена в веб-версии и мобильном приложении.

Пользователи Документов могут редактировать файлы онлайн и офлайн через приложение для компьютера, которое останется бесплатным до конца 2026 г. В Диске устранили ошибки скачивания и синхронизации файлов в версиях 3.0 и 4.0.

При этом доступ к части файлов пока ограничен. «Доступных файлов уже стало больше и их количество увеличивается каждый день, но некоторые по-прежнему могут не открываться и не скачиваться», – уточнили в компании. Инженеры продолжают восстановительные работы.

8 октября «Яндекс 360» сообщил о временных сбоях в работе Почты. В тот же день после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре компании в Сасове Рязанской области. 9 октября «Яндекс» сообщил о повреждении инфраструктуры дата-центра в Калуге, что также привело к перебоям в работе сервисов.

13 октября Yandex B2B Tech объявила об отмене платы за использование Yandex Cloud и «Яндекс 360» для действующих клиентов на фоне сбоев. Тогда в компании уточнили, что часть функций была намеренно ограничена для поддержания работоспособности основных сервисов.

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