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«Яндекс 360» сообщил о сбоях в работе почты

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ряд пользователей испытали временные трудности при работе с «Яндекс Почтой». Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба цифровой платформы «Яндекс 360».

Проблемы оперативно устранены, отметили в компании. Сейчас почта работает в обычном режиме.

В дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области 8 октября в результате атаки беспилотников произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа площадки была полностью остановлена. В компании отмечали, что основные сервисы «Яндекса» продолжают работать штатно, но часть из них может быть недоступна для пользователей.

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