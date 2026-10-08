«Яндекс 360» сообщил о сбоях в работе почты

В дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области 8 октября в результате атаки беспилотников произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работа площадки была полностью остановлена. В компании отмечали, что основные сервисы «Яндекса» продолжают работать штатно, но часть из них может быть недоступна для пользователей.