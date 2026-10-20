Цены на нефть снизились после подъема до максимума с середины мая

Ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли 0,61% и торговались по $103,03 за баррель. Цена контракта уменьшилась на $0,63. Более активно торгуемый декабрьский фьючерс на WTI подешевел на 1,19% до $97,37 за баррель. За это время его стоимость снизилась на $1,1.