Цены на нефть снизились после подъема до максимума с середины мая
Мировые цены на нефть перешли к снижению после того, как в ходе торгов достигли максимальных значений за пять месяцев.
По данным на 18:22 мск, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1,44% до $107,97 за баррель. Стоимость контракта снизилась на $1,58.
Ноябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) потеряли 0,61% и торговались по $103,03 за баррель. Цена контракта уменьшилась на $0,63. Более активно торгуемый декабрьский фьючерс на WTI подешевел на 1,19% до $97,37 за баррель. За это время его стоимость снизилась на $1,1.
20 октября нефть марки Brent подорожала до $110,64 за баррель на новостях об атаках на объекты Саудовской Аравии. Новая цена стала самой высокой с 19 мая этого года.
19 октября хуситы заявили о семи военных операциях против сил официального правительства Йемена и Саудовской Аравии. Первая операция была проведена против компании Aramco. Хуситы также атаковали аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).