АТОР сообщила о прекращении работы Letim в Турции

В апреле АТОР сообщала, что российские туристы в Турции получили возможность оплачивать покупки в рублях через СБП. По данным ассоциации, точки с поддержкой оплаты можно найти на интерактивной карте компании Turinvoice. Оплата доступна в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках, а также при покупке экскурсий, трансферов и SPA-услуг.