АТОР сообщила о прекращении работы Letim в Турции
Платежный сервис Letim, которым россияне пользовались в Турции, прекратит работу 30 ноября. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
Причины закрытия Letim не раскрыл. До этой даты клиенты смогут потратить деньги, оставшиеся на балансе, или перевести их на счет в российском банке. После закрытия приложения вернуть средства можно будет через службу поддержки Letim.
«Наша задача – обеспечить прозрачный порядок возврата средств, своевременно сообщить обо всех условиях и помочь пользователям завершить необходимые операции», – заявили в компании.
В АТОР считают, что закрытие сервиса не повлияет на туристический поток в Турцию. По оценке ассоциации, у россиян сохраняются альтернативные способы безналичной оплаты в стране.
В апреле АТОР сообщала, что российские туристы в Турции получили возможность оплачивать покупки в рублях через СБП. По данным ассоциации, точки с поддержкой оплаты можно найти на интерактивной карте компании Turinvoice. Оплата доступна в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках, а также при покупке экскурсий, трансферов и SPA-услуг.