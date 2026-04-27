АТОР: на курортах Турции расширили оплату в рублях через СБП

Российские туристы в Турции получили возможность оплачивать покупки в рублях через СБП, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сервис уже работает в популярных туристических зонах.

По данным АТОР, точки с поддержкой оплаты можно найти на интерактивной карте компании Turinvoice. Сейчас в системе отмечены более 800 мест в Анталье, свыше 240 – в Стамбуле и более 80 – на Эгейском побережье.

Оплата доступна в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках, а также при покупке экскурсий, трансферов и SPA-услуг. Сумма в приложении сразу отображается в рублях. Как уточнили в ассоциации, фактический курс при расчетах при тестировании составил около 1,9 руб. за лиру, что сопоставимо с обменом наличных без дополнительных операций.

Заграничные туры по итогам 2025 года подешевели минимум на 11%

Бизнес / Торговля и услуги

Процесс оплаты занимает 10–20 секунд: продавец формирует QR-код, турист сканирует его, выбирает банк и подтверждает платеж. Средства списываются с карты российского банка, а продавец получает оплату в лирах.

В АТОР отметили, что система в целом работает стабильно, однако персонал не всегда сразу понимает формулировку «оплата в рублях» – туристам рекомендуют уточнять возможность оплаты через QR-код СБП.

4 февраля эксперты предупреждали о мошеннических схемах с обменом валюты через мессенджеры. Злоумышленники предлагают дистанционные операции с получением наличных через банкоматы по QR-коду. По данным специалистов, такие предложения активно распространяются в российском сегменте Telegram и чаще всего касаются обмена рублей на иностранные валюты.

