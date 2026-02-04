Российских туристов предупредили о схеме с кражей валюты через мессенджер

Туристам из России в странах Азии и Ближнего Востока угрожает новая схема мошенничества при обмене валюты через мессенджеры. Злоумышленники предлагают провести операцию дистанционно и получить наличные через банкомат по QR-коду. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании F6, занимающейся разработкой технологий для борьбы с киберпреступностью.