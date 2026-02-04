Российских туристов предупредили о схеме с кражей валюты через мессенджер
Туристам из России в странах Азии и Ближнего Востока угрожает новая схема мошенничества при обмене валюты через мессенджеры. Злоумышленники предлагают провести операцию дистанционно и получить наличные через банкомат по QR-коду. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании F6, занимающейся разработкой технологий для борьбы с киберпреступностью.
По данным аналитиков, рекламу фейковых обменных сервисов распространяют в российском сегменте Telegram. Чаще всего мошенники предлагают обмен рублей и тенге на юани, баты, лиры, дирхамы, а также евро, доллары США и другие валюты.
Ссылка из объявления ведет в Telegram-канал, стилизованный под легальный сервис. Скамеры обещают «лицензированный» обмен, выгодный курс, «нулевую» комиссию и быстрые операции. Пользователю предлагают написать «менеджеру» или воспользоваться ботом для уточнения суммы и курса.
После согласования условий «менеджер» просит перевести деньги на российскую банковскую карту или по номеру телефона. Туристам также обещают более выгодный курс при обмене крупных сумм.
Далее мошенники требуют отправить квитанцию о переводе и сфотографировать QR-код на экране банкомата, якобы для зачисления средств. Однако наличные не выдаются. Затем злоумышленники сообщают, что сумма «зависла», и предлагают перевести деньги повторно. Средняя сумма, которую мошенники получают под видом обмена валюты, составляет от 20 000 руб.
Ведущий аналитик CERT департамента Digital Risk Protection компании F6 Дарья Карлова отметила, что после закрытия некоторых европейских направлений российские туристы переключились на страны Азии. По ее данным, скамеры учитывают эти тенденции и адаптируют популярные схемы мошенничества под меняющиеся условия и новые технологии.
1 декабря в F6 также сообщали, что мошенники похитили у россиян более 1,5 млрд руб. с помощью приложения NFCGate, которое позволяет дистанционно управлять чужим смартфоном и создавать виртуальные клоны банковских карт.