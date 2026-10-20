В Мали при нападении вооруженных людей погибли 48 человек
По меньшей мере 48 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на населенный пункт Тагадэят в регионе Менака на северо-востоке Мали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности и двух местных чиновников.
Представители исполнительного бюро общины Идаксаках возложили ответственность за нападение на боевиков террористической группировки «Исламское государство»
Кроме того, община потребовала усилить меры по защите гражданского населения, чтобы предотвратить новые нападения. По данным агентства, в результате атаки многие жители получили ранения, а семьи были вынуждены покинуть свои дома вместе с детьми.
«Ведомости» писали в апреле, что группировка JNIM (запрещена в России) в Мали продолжает нападения на правительственные войска и крупные города. Тогда, в частности, был убит министр обороны страны генерал Садио Камара. 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва будет продолжать бороться с экстремизмом и другими подобными явлениями в Мали, оказывая поддержку действующей власти государства.
8 октября Африканский корпус Вооруженных сил РФ сообщил о контроле над Кидалем. По данным корпуса, в ходе операции объединенная союзная группировка преодолела более 450 км от города Гао по сложной местности с заминированными участками и тяжелым рельефом. В корпусе назвали возвращение города важным политическим событием для Мали, так как он является одним из символов государственности на севере страны. Операция проводилась с 1 по 7 октября при поддержке GATIA.
На следующий день вице-президент комиссии по обороне Переходного совета Мали Фусейну Уаттара заявил, что штабы Африканского корпуса ВС России и ВС Мали с апреля разрабатывали план освобождения города Кидаль от террористов. Решение оставить город в конце апреля 2026 г. было продиктовано стратегическими соображениями и стремлением сберечь жизни военнослужащих.