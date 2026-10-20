Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,345-0,59%LIFE1,71+1,18%BRZL1 210-0,98%IMOEX2 469,98+1,56%RTSI938,73+1,51%RGBI111,63-0,09%RGBITR770,64-0,06%
Главная / Политика /

В Мали при нападении вооруженных людей погибли 48 человек

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

По меньшей мере 48 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на населенный пункт Тагадэят в регионе Менака на северо-востоке Мали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности и двух местных чиновников.

Представители исполнительного бюро общины Идаксаках возложили ответственность за нападение на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Они призвали власти Мали, структуры ООН и гуманитарные организации срочно оказать помощь пострадавшим и вынужденным переселенцам.

Кроме того, община потребовала усилить меры по защите гражданского населения, чтобы предотвратить новые нападения. По данным агентства, в результате атаки многие жители получили ранения, а семьи были вынуждены покинуть свои дома вместе с детьми.

«Ведомости» писали в апреле, что группировка JNIM (запрещена в России) в Мали продолжает нападения на правительственные войска и крупные города. Тогда, в частности, был убит министр обороны страны генерал Садио Камара. 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва будет продолжать бороться с экстремизмом и другими подобными явлениями в Мали, оказывая поддержку действующей власти государства.

8 октября Африканский корпус Вооруженных сил РФ сообщил о контроле над Кидалем. По данным корпуса, в ходе операции объединенная союзная группировка преодолела более 450 км от города Гао по сложной местности с заминированными участками и тяжелым рельефом. В корпусе назвали возвращение города важным политическим событием для Мали, так как он является одним из символов государственности на севере страны. Операция проводилась с 1 по 7 октября при поддержке GATIA.

На следующий день вице-президент комиссии по обороне Переходного совета Мали Фусейну Уаттара заявил, что штабы Африканского корпуса ВС России и ВС Мали с апреля разрабатывали план освобождения города Кидаль от террористов. Решение оставить город в конце апреля 2026 г. было продиктовано стратегическими соображениями и стремлением сберечь жизни военнослужащих.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь