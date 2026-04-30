Политика

Песков: Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали

Ведомости

Москва будет продолжать бороться с экстремизмом и другими подобными явлениями в Мали, оказывая поддержку действующей власти государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжит, в том числе и в Мали, борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями и продолжит оказывать помощь действующей власти», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, присутствие России в Мали обусловлено необходимостью, которую выражает действующее руководство страны.

С 25 апреля в Мали начались атаки альянса джихадистской группировки JNIM (запрещена в РФ) и туарегских повстанцев на правительственные силы и крупные города. Удары пришлись на Кидаль, Гао, Севаре, Кати и столица Бамако. Атаки сдерживают малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России (АК).

В результате ударов был убит министр обороны Мали генерал Садио Камара. Его гибель подтвердили власти страны – он погиб при нападении повстанцев, усиленном атакой смертника на заминированном автомобиле.

28 апреля Минобороны России сообщило, что численность группировок боевиков составляла 12 000 человек. Подготовка террористов велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. В частности, применялись ПЗРК западного образца «Стингер» и «Мистраль». Подразделения Африканского корпуса применили все виды вооружений – от стрелкового оружия до реактивных систем залпового огня. Как отметило ведомство, в стране удалось предотвратить попытку госпереворота.

