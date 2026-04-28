Минобороны сообщило о предотвращении захвата власти террористами в МалиБоевики потеряли более 2500 человек и 102 единицы техники
Минобороны России раскрыло детали попытки государственного переворота в Мали. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) 25 апреля атаковали четыре крупных города страны и попытались захватить президентский дворец в Бамако. В ходе путча погиб министр обороны страны. Африканский корпус помог властям подавить мятеж и не допустил массовой гибели гражданских.
Численность группировок боевиков составляла 12 000 человек. По данным оборонного ведомства, подготовка террористов велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. В частности, применялись ПЗРК западного образца «Стингер» и «Мистраль».
Подразделения Африканского корпуса применили все виды вооружений – от стрелкового оружия до реактивных систем залпового огня. В результате потери боевиков превысили 2500 убитыми, уничтожены 102 единицы автомобильной техники. Авиация Африканского корпуса ликвидировала более 245 боевиков.
Отряд в городе Кидаль более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящих сил противника, отразив четыре массированные атаки. По решению властей Мали военные покинули опорный пункт в Кидале.
В Минобороны РФ добавили, что противник занимается перегруппировкой. Обстановка в Мали продолжает оставаться сложной. Подразделения Африканского корпуса выполняют задачи и находятся в готовности к отражению атак боевиков. Они проводят активную разведку и уничтожают выявленные полевые лагеря НВФ и цели.
28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле рассчитывают на скорейшее возвращение ситуации в Мали в мирное и стабильное русло.