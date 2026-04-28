Главная / Политика /

Кремль считает важным вернуть ситуацию в Мали в мирное русло

Ведомости

В Кремле считают, что важно как можно скорее вернуть в Мали ситуацию в мирное и стабильное русло, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается африканского корпуса, опять же, это тема Министерства обороны, и я рекомендую вам обратить ваши вопросы именно в это ведомство», – добавил он.

С 25 апреля в Мали продолжаются атаки альянсов джихадистской группировки JNIM (запрещена в России) и туарегских повстанцев на правительственные войска и крупные города. В тот день произошло одновременное нападение на города Кидаль (северо-восток страны), Гао (восток), Севаре (центр), Кати и столицу страны Бамако.

Что происходит в Мали из-за атаки террористов и племен туарегов

Политика / Международные новости

Малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России сдерживают атаки. На 27 апреля местные власти не подтверждают бои в Бамако. С 24 апреля в городе введен комендантский час с 21:00 до 6:00.

28 апреля замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам сообщил, что среди Африканского корпуса есть жертвы. По его словам, ситуация в столице Бамако остается спокойной, однако захват повстанцами северного города Кидаль создает серьезные проблемы.

