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«Соллерс» начал серийное производство автомобилей SF7 в Елабуге

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Соллерс» запустил в татарском городе Елабуге серийное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Линейка Sollers SF7 включает цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 т с объемом кузова 16,4 куб. м, а также пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек.

У новых автомобилей установлен дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 л, мощностью 150 л. с., а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Производство организовано по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов.

Чистый убыток ПАО «Соллерс» по РСБУ в первом полугодии 2026 г. составил 106,9 млн руб. против прибыли в 3,9 млрд руб. за аналогичный период годом раньше. Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 30,6% и достигла 318,3 млн руб. Убыток от продаж снизился до 283,5 млн руб.

«Соллерс» – российский автопроизводитель, основанный в 2002 г. Компания специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин.

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