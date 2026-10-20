«Соллерс» начал серийное производство автомобилей SF7 в Елабуге

Чистый убыток ПАО «Соллерс» по РСБУ в первом полугодии 2026 г. составил 106,9 млн руб. против прибыли в 3,9 млрд руб. за аналогичный период годом раньше. Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 30,6% и достигла 318,3 млн руб. Убыток от продаж снизился до 283,5 млн руб.