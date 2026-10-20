«Соллерс» начал серийное производство автомобилей SF7 в Елабуге
Линейка Sollers SF7 включает цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 т с объемом кузова 16,4 куб. м, а также пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек.
У новых автомобилей установлен дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 л, мощностью 150 л. с., а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Производство организовано по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов.
Чистый убыток ПАО «Соллерс» по РСБУ в первом полугодии 2026 г. составил 106,9 млн руб. против прибыли в 3,9 млрд руб. за аналогичный период годом раньше. Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 30,6% и достигла 318,3 млн руб. Убыток от продаж снизился до 283,5 млн руб.
«Соллерс» – российский автопроизводитель, основанный в 2002 г. Компания специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин.