«Соллерс» получил чистый убыток по РСБУ в первом полугодии

По словам Соболева, ключевым фактором восстановления спроса должно стать дальнейшее снижение ключевой ставки. В «Соллерсе» также рассчитывают увеличить продажи за счет роста рыночной доли – более чем до 40% в сегменте пикапов и примерно до 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей.