«Соллерс» получил чистый убыток по РСБУ в первом полугодии
Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 30,6% и достигла 318,3 млн руб. Убыток от продаж снизился до 283,5 млн руб.
16 июня генеральный директор «Соллерса» Николай Соболев сообщал, что продажи группы в мае снизились на 10,4% в годовом выражении, до 2840 автомобилей. При этом компания ожидает оживления российского авторынка во втором полугодии 2026 г.
По словам Соболева, ключевым фактором восстановления спроса должно стать дальнейшее снижение ключевой ставки. В «Соллерсе» также рассчитывают увеличить продажи за счет роста рыночной доли – более чем до 40% в сегменте пикапов и примерно до 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей.
«Соллерс» – российский автопроизводитель, основанный в 2002 г. Компания специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин.