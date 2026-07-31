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«Соллерс» получил чистый убыток по РСБУ в первом полугодии

Ведомости

Чистый убыток ПАО «Соллерс» по РСБУ в первом полугодии 2026 г. составил 106,9 млн руб. против прибыли в 3,9 млрд руб. за аналогичный период годом раньше. Это следует из опубликованной отчетности компании.

Выручка автопроизводителя за отчетный период выросла на 30,6% и достигла 318,3 млн руб. Убыток от продаж снизился до 283,5 млн руб.

16 июня генеральный директор «Соллерса» Николай Соболев сообщал, что продажи группы в мае снизились на 10,4% в годовом выражении, до 2840 автомобилей. При этом компания ожидает оживления российского авторынка во втором полугодии 2026 г.

По словам Соболева, ключевым фактором восстановления спроса должно стать дальнейшее снижение ключевой ставки. В «Соллерсе» также рассчитывают увеличить продажи за счет роста рыночной доли – более чем до 40% в сегменте пикапов и примерно до 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей.

«Соллерс» – российский автопроизводитель, основанный в 2002 г. Компания специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин.

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