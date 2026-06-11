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Акции «Соллерс» упали на 5% после дивидендной отсечки

Ведомости

По состоянию на 10:45 мск 11 июня цена акций «Соллерс» снизилась на 5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 408 руб. Объем торгов составил 67,03 млн руб.

На закрытие торгов 10 июня цена акций «Соллерс» составила 433,50 руб. За последние 12 месяцев цена акций снизилась на 39,5%.

Реестр для получения дивидендов «Соллерс» закроется 11 июня. Ранее акционеры компании утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 25,5 руб. на акцию.

«Соллерс» – одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, основанная в 2002 г. Специализируется на изготовлении и продаже легковых, коммерческих, а также ряда грузовых машин под собственным брендом.

Производственные мощности группы превышают 200 000 автомобилей в год. Среди активов группы – Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, предприятие автосборки в Елабуге. Контролируется менеджерами компании, в свободном обращении 17% акций.

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