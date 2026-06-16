Продажи группы «Соллерс» в мае снизились на 10,4%
Несмотря на снижение продаж в компании рассчитывают на оживление российского автомобильного рынка во втором полугодии 2026 г. По его словам, ключевым фактором восстановления спроса должно стать дальнейшее снижение ключевой ставки. В компании ожидают роста кредитных и лизинговых продаж при снижении ставки до уровня 10–11%.
Соболев также сообщил, что группа рассчитывает увеличить продажи в 2026 г. за счет роста доли на рынке. Компания намерена довести свою долю в сегменте пикапов более чем до 40%, а в сегменте легких коммерческих автомобилей – примерно до 30%. При этом объемы производства и продаж автомобилей УАЗ, как ожидается, останутся примерно на уровне 2025 г., а общий результат группы должен улучшиться благодаря укреплению позиций в ключевых сегментах рынка.