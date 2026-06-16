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Продажи группы «Соллерс» в мае снизились на 10,4%

Ведомости

Продажи группы «Соллерс» в России по итогам мая 2026 г. сократились на 10,4% в годовом выражении и составили 2840 автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Соболев, передает ТАСС.

По данным компании, продажи автомобилей УАЗ снизились на 19% – до 1965 единиц. В то же время реализация автомобилей Sollers выросла на 19% и достигла 875 машин. Для сравнения, в мае 2025 г. группа реализовала 3170 автомобилей, в том числе 2434 автомобиля УАЗ и 734 автомобиля Sollers.

Несмотря на снижение продаж в компании рассчитывают на оживление российского автомобильного рынка во втором полугодии 2026 г. По его словам, ключевым фактором восстановления спроса должно стать дальнейшее снижение ключевой ставки. В компании ожидают роста кредитных и лизинговых продаж при снижении ставки до уровня 10–11%.

Соболев также сообщил, что группа рассчитывает увеличить продажи в 2026 г. за счет роста доли на рынке. Компания намерена довести свою долю в сегменте пикапов более чем до 40%, а в сегменте легких коммерческих автомобилей – примерно до 30%. При этом объемы производства и продаж автомобилей УАЗ, как ожидается, останутся примерно на уровне 2025 г., а общий результат группы должен улучшиться благодаря укреплению позиций в ключевых сегментах рынка.

29 мая акционеры «Соллерс» на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 25,5 руб. на одну обыкновенную акцию.

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