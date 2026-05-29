Акционеры «Соллерса» утвердили дивиденды за 2025 год в 25,5 рубля на акцию
Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 11 июня 2026 г.
17 апреля аналогичную рекомендацию акционерам дал совет директоров компании.
По РСБУ в 2025 г. чистая прибыль ПАО «Соллерс» сократилась на 31,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,04 млрд руб. Выручка выросла на 9,1% до 488,8 млн руб. Убыток от продаж снизился до 544,5 млн руб. против 547,4 млн руб. в 2024 г.
30 апреля сообщалось, что по итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль компании по РСБУ составила 32,78 млн руб. против 3,18 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом выручка за январь – март увеличилась на 31% и достигла 159,6 млн руб., а валовая прибыль выросла до 159,7 млн руб.