CNY Бирж.10,479+0,18%UTAR9,94-1,29%ARSA7,26+0,28%IMOEX2 562,73-0,82%RTSI1 136,71-0,33%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,17-0,09%
Акционеры «Соллерса» утвердили дивиденды за 2025 год в 25,5 рубля на акцию

Акционеры ПАО «Соллерс» на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 25,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 11 июня 2026 г.

17 апреля аналогичную рекомендацию акционерам дал совет директоров компании.

По РСБУ в 2025 г. чистая прибыль ПАО «Соллерс» сократилась на 31,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,04 млрд руб. Выручка выросла на 9,1% до 488,8 млн руб. Убыток от продаж снизился до 544,5 млн руб. против 547,4 млн руб. в 2024 г.

30 апреля сообщалось, что по итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль компании по РСБУ составила 32,78 млн руб. против 3,18 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом выручка за январь – март увеличилась на 31% и достигла 159,6 млн руб., а валовая прибыль выросла до 159,7 млн руб.

