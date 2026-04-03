Чистая прибыль «Соллерса» по РСБУ упала на 31,3% в 2025 году
Выручка компании в прошлом году увеличилась на 9,1% относительно предыдущего года и достигла 488,8 млн руб. Убыток от продаж сократился до 544,5 млн руб. с 547,4 млн руб. годом ранее.
13 января «Соллерс» сообщил, что продажи автомобилей УАЗ и Sollers в России за 2025 г. упали на 20,6% по сравнению с 2024 г. до 40 980 единиц. Объем реализации этих машин в предыдущем году составил суммарно чуть более 50 000 единиц. В прошлом году было продано 30 400 автомобилей УАЗ и 10 500 Sollers.
12 декабря 2025 г. гендиректор и совладелец «Соллерса» Николай Соболев заявил о планах продать за год около 40 000 автомобилей. В 2026 г. компания рассчитывает увеличить объем продаж на 10% к уровню прошлого года. Так, число реализованных машин может составить около 44 000 единиц.