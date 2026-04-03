Чистая прибыль «Соллерса» по РСБУ упала на 31,3% в 2025 году

13 января «Соллерс» сообщил, что продажи автомобилей УАЗ и Sollers в России за 2025 г. упали на 20,6% по сравнению с 2024 г. до 40 980 единиц. Объем реализации этих машин в предыдущем году составил суммарно чуть более 50 000 единиц. В прошлом году было продано 30 400 автомобилей УАЗ и 10 500 Sollers.