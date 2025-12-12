«Соллерс» обновил планы по инвестициям на ближайшие годы

В 2026 г. «Соллерс» инвестирует около 5-6 млрд руб. или около 40% от оставшегося плана по инвестпрограмме до 2028 г., уточнил Соболев. По его словам, средства пойдут как на развитие проектов по повышению локализации машин, в том числе, на площадке УАЗа, так и на запуск производства новых автомобилей, например, внедорожника и микроавтобуса под брендом «Соллерс», а также обновленных версий УАЗ «Патриот» и «Пикап» с новым дизельным двигателем и коробкой передач от китайского партнера (JAC).