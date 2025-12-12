«Соллерс» обновил планы по инвестициям на ближайшие годы

«Соллерс» обновил планы по инвестициям на ближайшие годыКомпания направит более 35 млрд рублей на повышение локализации производства и расширение продуктовой линейки в 2022-2028 годах
Суммарный объем инвестиций группы «Соллерс» составит более 35 млрд руб. в 2022-2028 гг. Об этом журналистам рассказал гендиректор и совладелец компании Николай Соболев. Из них около 19 млрд руб. уже вложено, уточнил топ-менеджер.
Год назад структура вложений «Соллерса» предполагала инвестиции в размере 20,5 млрд руб. на период 2022-2026 гг. Из этой суммы 12 млрд руб. компания планировала вложить в организацию производства автокомпонентов, а оставшиеся 8,5 млрд руб. – в разработку и организацию выпуска автотехники. Соболев, рассказывая об инвестпрограмме до 2028 г., допустил, что 35 млрд руб. не окончательная оценка, и сумма может быть пересмотрена в большую сторону.
В 2026 г. «Соллерс» инвестирует около 5-6 млрд руб. или около 40% от оставшегося плана по инвестпрограмме до 2028 г., уточнил Соболев. По его словам, средства пойдут как на развитие проектов по повышению локализации машин, в том числе, на площадке УАЗа, так и на запуск производства новых автомобилей, например, внедорожника и микроавтобуса под брендом «Соллерс», а также обновленных версий УАЗ «Патриот» и «Пикап» с новым дизельным двигателем и коробкой передач от китайского партнера (JAC).
При этом значительная часть инвестпрограммы – порядка 60-70% – финансируется через займы Фонда развития промышленности, рассказал Соболев. Оставшееся приходится в основном на собственные средства компании.
Основной объем инвестиций приходится на обновление производственной инфраструктуры Ульяновского автозавода, входящего в группу. В частности, на этой площадке создано производство компонентов систем безопасности автомобиля, включая локализацию рулевого колеса с подушкой безопасности, блоков управления, запуска штамповочного производства и прочего.
Основные производственные площадки группы находятся в Татарии, Ульяновской и Нижегородской областях, а также на Дальнем Востоке. В Алабуге (Татария) компания выпускает на бывшем заводе Ford легкий коммерческий транспорт и минивэны под брендом «Соллерс». В Ульяновской области на заводе УАЗ – одноименные внедорожники и легкие коммерческие автомобили (LCV), а также пикапы, малотоннажные и среднетоннажные грузовики. Во Владивостоке на бывшем заводе Mazda осенью 2024 г. налажено производство междугородних и туристических автобусов. Заволжский моторный завод выпускает двигатели и автокомпоненты.
Всего «Соллерс» планирует продать в 2025 г. около 40 000 машин (всей продуктовой линейки), что на 20% меньше по сравнению с показателями прошлого года, уточнил Соболев. Несмотря на такое снижение, в сегменте LCV и пикапов доля «Соллерс» на рынке выросла до 25-33%, добавил он.
Топ-менеджер объяснил такой результат тем, что выпускаемые автомобили соответствуют постановлению правительства №719 (описывает правила признания продукции отечественной). Это позволяет компании предлагать автомобили по конкурентным ценам, а также участвовать в программах госзакупок, пояснил он.
В первом полугодии 2025 г. «Соллерс» продал 17 641 автомобилей (-23% в годовом выражении), из которых 13 310 штук пришлись на продукцию УАЗа (-23%) и 4331 автомобилей Sollers (-23%), следует из финотчетности компании.
В 2026 г. «Соллерс» рассчитывает увеличить объем продаж на 10% к уровню 2025 г., в том числе, за счет расширения госпрограмм поддержки авторынка и увеличения госзакупок, добавил Соболев. Таким образом, количество проданных автомобилей может составить порядка 44 000 единиц.
Топ-менеджер также рассчитывает на получение чистой прибыли за 2025 г., несмотря на снижение продаж в течение всего года. При этом выручка будет меньше прошлогоднего показателя, но ее динамика во втором полугодии улучшилась по сравнению с первым, отметил Соболев.
В первом полугодии 2025 г. чистый убыток группы «Соллерс» по МСФО составил 1,2 млрд руб. против чистой прибыли в 1,6 млрд руб. в первом полугодии 2024 г. Выручка компании в январе-июне текущего года сократилась до 25,5 млрд руб. (-21,6 млрд руб. в годовом выражении), а чистый долг уменьшился почти в два раза в годовом выражении до 9,8 млрд руб. Показатель EBITDA снизился в годовом выражении с 4,1 млрд руб. до 1,42 млрд руб.
Аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов считает, что пересмотр инвестиций до 2028 г. позволяет компании выстроить долгосрочную программу развития как для расширения выпускаемой линейки автомобилей, так и для повышения локализации.
По его словам, нормативное регулирование автопроизводства будет ужесточаться и требовать от производителей большей локализации, в том числе, от иностранных брендов. В связи с этим увеличение инвестиций в это направление является закономерным шагом и будет свойственна не только «Соллерсу», но и другим компаниям, которые выпускают в России китайские авто, резюмировал эксперт.