Рынок люксовых автомобилей за 11 месяцев в России вырос на 28%

В ноябре в России было реализовано 65 новых машин в сегменте люкс. Это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Представитель «Автостата» уточнил, что рынок новых люксовых машин растет непрерывно с апреля 2025 г. Bentley возглавил рейтинг самых популярных брендов в ноябре – 20 проданных экземпляров, следом идет Lamborghini – 18 шт. На третьей позиции оказался Rolls-Royce – 14 единиц. Также в ноябре было продано семь новых Ferrari и по три Aston Martin и Maserati.