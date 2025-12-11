Рынок люксовых автомобилей за 11 месяцев в России вырос на 28%Утильсбор и повышение НДС ускорили выбор состоятельных покупателей
Продажи автомобилей класса люкс в России в январе – ноябре 2025 г. выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые 11 месяцев этого года в стране было реализовано 638 машин в этом сегменте, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Наиболее востребованными брендами в люкс-сегменте оказались Rolls-Royce – 205 единиц, Bentley – 184 шт. и Lamborghini – 143 автомобиля.
В ноябре в России было реализовано 65 новых машин в сегменте люкс. Это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Представитель «Автостата» уточнил, что рынок новых люксовых машин растет непрерывно с апреля 2025 г. Bentley возглавил рейтинг самых популярных брендов в ноябре – 20 проданных экземпляров, следом идет Lamborghini – 18 шт. На третьей позиции оказался Rolls-Royce – 14 единиц. Также в ноябре было продано семь новых Ferrari и по три Aston Martin и Maserati.