Продажи «Соллерса» сократились на 20,6% в 2025 году
Объем реализации машин Sollers и УАЗ в России в 2024 г. составил суммарно чуть более 50 000 единиц. По итогам прошлого года было продано 30 400 автомобилей УАЗ и 10 500 машин Sollers.
12 декабря 2025 г. гендиректор и совладелец «Соллерса» Николай Соболев сообщил о планах продать в 2025 г. около 40 000 автомобилей, что на 20% меньше относительно показателей 2024 г. Несмотря на снижение, в сегменте LCV и пикапов доля группы на рынке возросла до 25–33%. Соболев объяснил это тем, что выпускаемые машины соответствуют постановлению кабмина № 719 (описывает правила признания продукции отечественной). Это позволяет компании предлагать автомобили по конкурентным ценам и участвовать в программах госзакупок.
В 2026 г. «Соллерс» рассчитывает увеличить объем продаж на 10% к уровню 2025 г., в частности за счет расширения госпрограмм поддержки авторынка и увеличения госзакупок. Так, число проданных машин может составить около 44 000 единиц.