Продажи «Соллерса» сократились на 20,6% в 2025 году

12 декабря 2025 г. гендиректор и совладелец «Соллерса» Николай Соболев сообщил о планах продать в 2025 г. около 40 000 автомобилей, что на 20% меньше относительно показателей 2024 г. Несмотря на снижение, в сегменте LCV и пикапов доля группы на рынке возросла до 25–33%. Соболев объяснил это тем, что выпускаемые машины соответствуют постановлению кабмина № 719 (описывает правила признания продукции отечественной). Это позволяет компании предлагать автомобили по конкурентным ценам и участвовать в программах госзакупок.