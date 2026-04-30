Чистая прибыль «Соллерса» снизилась до 32,78 млн рублей по итогам I квартала
Выручка компании за первые три месяца текущего года выросла на 31% и достигла 159,6 млн руб. Валовая прибыль увеличилась до 159,7 млн руб. с 121,9 млн руб. годом ранее.
29 апреля «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что продажи «Соллерса» за I квартал снизились на 23% и составили 1704 новых автомобиля.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Соллерса» по РСБУ сократилась на 31,3% по сравнению с годом ранее и составила 4,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 9,1% в годовом выражении и достигла 488,8 млн руб. Убыток от продаж уменьшился до 544,5 млн руб. против 547,4 млн руб. в предыдущем году.
17 апреля совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 25,5 руб. на обыкновенную акцию.