Чистая прибыль «Соллерса» снизилась до 32,78 млн рублей по итогам I квартала

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Соллерса» по РСБУ сократилась на 31,3% по сравнению с годом ранее и составила 4,04 млрд руб. Выручка увеличилась на 9,1% в годовом выражении и достигла 488,8 млн руб. Убыток от продаж уменьшился до 544,5 млн руб. против 547,4 млн руб. в предыдущем году.