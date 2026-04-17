Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров ПАО «Соллерс» дал рекомендацию выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 25,5 руб. на обыкновенную акцию.
В качестве даты, на которую определяются лица с правом на получение дивидендов, предложено установить 11 июня.
3 апреля «Соллерс» опубликовал результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году упала на 31,3% год к году и составила 4,04 млрд руб. Выручка выросла на 9,1% относительно годом ранее и достигла 488,8 млн руб. Убыток от продаж сократился до 544,5 млн руб. с 547,4 млн руб. в 2024 г.
13 января «Соллерс» объявил, что продажи автомобилей УАЗ и Sollers в России за 2025 г. снизились на 20,6% по сравнению с предыдущим годом до 40 980 единиц. Объем реализации этих машин в 2024 г. составил суммарно чуть более 50 000 единиц. В прошлом году было продано 30 400 автомобилей УАЗ и 10 500 Sollers.