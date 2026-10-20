Итоги торгов на Мосбирже 20 октября

На рынке США набирает ход сезон отчетностей: в среду, 21 октября, финансовые результаты за III квартал 2026 г. представят компании Tesla, IBM и Lam Research. На российском рынке в этот день «Полюс» раскроет отчет по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ) за девять месяцев, а совет директоров «Фосагро» рассмотрит вопрос об отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – сентябрь. Также Росстат опубликует индекс цен производителей за сентябрь и недельный отчет по инфляции, а ЦБ выпустит справку по результатам исследования инфляционных ожиданий населения в октябре.