Итоги торгов на Мосбирже 20 октября

Итоги торгов на Мосбирже 20 октябряИндекс поддержали рост цен на нефть и геополитический оптимизм
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 20 октября, вырос на 1,55% до 2469,75 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 1,5% и составил 938,65 пункта.
Лидерами роста стали бумаги X5 (+2,32%), «Интер РАО» (+2,29%), En+ Group (+2%), «Русагро» (+1,72%) и Positive Technologies (+1,48%). В аутсайдерах оказались акции «Фосагро» (-3,21%), обыкновенные бумаги «Сургутнефтегаза» (-0,63%), «Северстали» (-0,57%), АФК «Система» (-0,34%) и «Полюса» (-0,25%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 0,59% (-7 коп.) до 12,34 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,89 руб. (+4 коп.). Официальный курс евро составил 93,04 руб. (-19 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,03% до $108,37/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 1,04% до $97,47/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник поддержали рост цен на нефть и геополитический оптимизм, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Котировки нефти 20 октября поднимались выше $110 на фоне атак на суда в Ормузском проливе, военных операций йеменских хуситов против Саудовской Аравии и стремительного сокращения стратегических резервов сырья, указывает эксперт.
20 октября в Осло прошла встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта. Предполагается, что после этого Уиткофф направится в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает Смирнов. Кроме того, глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что идут переговоры о контактах Путина с главами Китая и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества 18–19 ноября.
Мировые площадки во вторник в основном торговались в минусе, отмечает Смирнов. В Европе инвесторов встревожили массовые беспорядки, география которых расширяется, указывает он. Индекс экономических настроений еврозоны Центра экономических исследований (ZEW) в октябре составил 18,5 пункта, что оказалось ниже прогнозных 23,6 пункта и сентябрьских 25,8 пункта. Общим негативом для западных и азиатских бирж также выступил рост нефтяных цен, добавляет эксперт.
На рынке США набирает ход сезон отчетностей: в среду, 21 октября, финансовые результаты за III квартал 2026 г. представят компании Tesla, IBM и Lam Research. На российском рынке в этот день «Полюс» раскроет отчет по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ) за девять месяцев, а совет директоров «Фосагро» рассмотрит вопрос об отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – сентябрь. Также Росстат опубликует индекс цен производителей за сентябрь и недельный отчет по инфляции, а ЦБ выпустит справку по результатам исследования инфляционных ожиданий населения в октябре.
Поддержать энтузиазм инвесторов и позволить индексу Мосбиржи подняться выше 2500 пунктов 21 октября могут новости, связанные с геополитикой и особенно переговорным треком по Украине, считает Смирнов.
Рубль продолжает укрепляться, отмечает эксперт. Этому способствуют геополитическая обстановка, снижающая соответствующую премию в курсе, а также приближающийся налоговый период, который стимулирует компании активно выводить валюту на рынок для ее конвертации, рассуждает аналитик. Кроме того, в октябре проходят квартальные выплаты налога на дополнительный доход (НДД), напоминает он. Дополнительными факторами укрепления рубля выступают цены на нефть и ожидаемая пауза в снижении ключевой ставки ЦБ, добавляет эксперт.
При этом на рубль могут оказывать давление крупные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сезонный рост импорта, снижение сберегательной активности населения, а также укрепление доллара на мировых рынках, указывает аналитик. Краткосрочно курс доллара может закрепиться на отметке 82–84 руб., юаня – 12,25–12,55 руб., прогнозирует Смирнов.