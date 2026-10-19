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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа с 20 октября обновит удельные веса криптобирж

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа с 20 октября обновит удельные веса криптобирж, данные которых будут использоваться для расчета индексов иностранных цифровых валют. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Индексы Мосбиржи биткойна, эфира, соланы, рипла, трона и бинанс коина будут высчитываться одинаково. Половина (50%) удельного веса будет приходиться на биржу Binance, по 20% на Bybit и OKX, оставшиеся 10% – на Bitget.

С 22 сентября на Мосбирже начались торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы криптовалют биткойна, эфира, соланы, рипла и трона. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.

С 1 июля 2027 г. гражданам запретят проводить p2p-сделки – прямую покупку или продажу криптовалюты без участия посредника. Также будет запрещено переводить криптовалюту с цифрового счета на собственные некастодиальные кошельки, где можно самостоятельно управлять приватными ключами и секретной фразой восстановления.

4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации обращения криптовалют в России. Документ признал цифровые валюты имуществом, установил общие требования к их обороту и передал регулирование и надзор за рынком Банку России. Основные положения закона вступили в силу 1 сентября 2026 г. При этом криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г.

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