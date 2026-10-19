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Главная / Инвестиции /

На Мосбирже 24 и 25 октября не будет торгов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дополнительные сессии выходного дня на Московской бирже 24 и 25 октября проводится не будут, следует из информации торговой площадки.

Торги проводиться не будут в связи с проведением технических работ на промышленном полигоне фондового и срочного рынков. Также будет недоступен рынок СПФИ и отчитывание сделок ОТС.

Мосбиржа напомнила, что на период внутренних работ необходимо отключить от торговых систем шлюзы и терминалы во избежание загрузки тестовых данных.

В 2026 г. не будут проводиться сессии 28-29 ноября, а также 31 декабря. Отдельно 4 ноября, в День народного единства, будет проводиться дополнительная сессия выходного дня.

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