МИД назвал условие нормализации отношений c Японией
Для нормализации отношений между Москвой и Токио японские власти должны отказаться от антироссийской политики и подтвердить изменение своего курса конкретными действиями. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, передает «РИА Новости».
В ведомстве подчеркнули, что необходим «подкрепленный делами отказ Токио от антироссийской деятельности». Российская сторона связывает возможность восстановления полноценного диалога с изменением внешнеполитического курса Японии.
5 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке ответных мер на антироссийские санкции Японии. Она подчеркнула, что недружественные действия Токио не останутся без соразмерной реакции. 2 октября Япония расширила ограничения против 33 организаций, девяти физических лиц и 35 судов.
16 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко предупредил посла Японии Акиру Муто о последствиях антироссийского курса Токио. В ведомстве отметили, что расширение военной помощи Украине и наращивание военной активности Японии отдаляют перспективы нормализации двусторонних отношений.
18 сентября Россия сообщила о направлении Японии ноты протеста из-за размещения американских ракетных комплексов Typhon на острове Кюсю. Москва потребовала прекратить такую практику и вывести комплексы, указав на угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей.