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Захарова: Россия ответит Японии на антироссийские санкции

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Недружественные действия Японии не останутся без соразмерных контрмер со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала введение антироссийских санкций Японией.

«Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евро-Атлантике, патологически зацикленными на идее несения России «стратегического поражения»», – сказала она.

Захарова добавила, что санкции впервые касаются ограничений в сфере судоходства, и отметила, что подобные действия Японии отдаляют перспективу установления мира на Украине.

2 октября Токио расширил санкции против Москвы. В список попали 33 организации, девять физических лиц и 35 судов. Япония также ввела экспортные ограничения в отношении четырех организаций из Турции и ОАЭ.

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