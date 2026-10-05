Захарова: Россия ответит Японии на антироссийские санкции

«Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евро-Атлантике, патологически зацикленными на идее несения России «стратегического поражения»», – сказала она.