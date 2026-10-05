Захарова: Россия ответит Японии на антироссийские санкции
Недружественные действия Японии не останутся без соразмерных контрмер со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала введение антироссийских санкций Японией.
«Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евро-Атлантике, патологически зацикленными на идее несения России «стратегического поражения»», – сказала она.
Захарова добавила, что санкции впервые касаются ограничений в сфере судоходства, и отметила, что подобные действия Японии отдаляют перспективу установления мира на Украине.
2 октября Токио расширил санкции против Москвы. В список попали 33 организации, девять физических лиц и 35 судов. Япония также ввела экспортные ограничения в отношении четырех организаций из Турции и ОАЭ.