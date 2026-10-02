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Минфин Японии расширил санкции против России

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Япония расширила санкции в отношении России, включив в список 33 организации, девять физических лиц и 35 судов. Обновленный перечень опубликован министерством финансов страны.

В санкционный список, в частности, вошли российские компании «Военторг» и «Уралдронзавод», а также ряд предприятий оборонной промышленности. Среди физических лиц указаны гендиректор «ВНИИР-прогресса» Владислав Костин и замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов, также топ-менеджер госкорпорации Василий Бровко. Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения в отношении четырех организаций из Турции и ОАЭ.

2 сентября Yomiuri сообщала, что Токио намеревается ввести новые санкции против РФ. Газета писала, что новые ограничения будут нацелены на так называемый «теневой флот». Япония также рассматривает расширение перечня товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России, и ужесточение экспортных ограничений.

В августе МИД Японии выразил протест из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным курильского острова Итуруп. Токио считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. 

Как прошел первый визит Владимира Путина на Курилы
13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей».
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13 августа президент России Владимир Путин в первый раз посетил курильский остров Итуруп. В Восточной и Южной Азии его визит стал новостью номер один: о нем сообщали с пометкой «молния». Что делал президент России на острове Итуруп – в галерее «Ведомостей». / Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

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