Минфин Японии расширил санкции против России
Япония расширила санкции в отношении России, включив в список 33 организации, девять физических лиц и 35 судов. Обновленный перечень опубликован министерством финансов страны.
В санкционный список, в частности, вошли российские компании «Военторг» и «Уралдронзавод», а также ряд предприятий оборонной промышленности. Среди физических лиц указаны гендиректор «ВНИИР-прогресса» Владислав Костин и замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов, также топ-менеджер госкорпорации Василий Бровко. Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения в отношении четырех организаций из Турции и ОАЭ.
2 сентября Yomiuri сообщала, что Токио намеревается ввести новые санкции против РФ. Газета писала, что новые ограничения будут нацелены на так называемый «теневой флот». Япония также рассматривает расширение перечня товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России, и ужесточение экспортных ограничений.
В августе МИД Японии выразил протест из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным курильского острова Итуруп. Токио считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями.