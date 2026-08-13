МИД Японии выразил протест из-за посещения Путиным Курил

Япония считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. По итогам Второй мировой войны эти земли вошли в состав СССР. Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.