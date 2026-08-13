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МИД Японии выразил протест из-за посещения Путиным Курил

Инна Шульгина

МИД Японии выразил протест из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным курильского острова Итуруп, пишет Kuodo news.

«Япония решительно протестует против визита Путина на остров Эторофу: министр иностранных дел», – указано в сообщении.

Япония считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. По итогам Второй мировой войны эти земли вошли в состав СССР. Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Токио считает, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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