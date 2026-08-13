Путин посетил Сахалин и Курилы: главное

Путин посетил Сахалин и Курилы: главноеПрезидент провел совещание по безопасности и отметил «код победителей» у россиян
В ходе визита в Сахалинскую область президент России Владимир Путин посетил курильский остров Итуруп, а также провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ РФ и пообедал с экипажем крейсера «Варяг», сообщает Кремль.
В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и и. о. командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов. Путин обратил внимание, что сейчас основные задачи решаются в ходе спецоперации, но необходимо обеспечить безопасность России «на всех рубежах, на всех территориях».
12 августа в Южно-Сахалинске Путин с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Он заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с проникновением НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов. Глава государства также подчеркнул важность учений ТОФа, которые требуются для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции.
Президент также пообедал с экипажем крейсера «Варяг».
«Я хочу поблагодарить командующего, командира и всех вас за учения, за организацию учений», – сказал он во время проведения обеда (цитата по «РИА Новости»).
Посетив Итуруп, Путин осмотрел рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный». По данным «РИА Новости», он ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками и попробовал икру. Президент также сфотографировался с коллективом завода. На острове глава государства посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортивный зал, классы и школьный музей, а также пообщался с учениками.
В конце рабочей поездки прошла встреча Путина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. По данным «РИА Новости», глава региона рассказал президенту о мерах поддержки бойцов спецоперации и членов их семей, отметив, что во время встреч с людьми видит настрой населения «все для победы». Путин ответил, что в россиянах заложен «генетический код победителей».
Во время поездки Путин пообщался с жителями Южно-Сахалинска и обратил внимание на курортную погоду в городе.
Президент впервые лично посетил Курилы, заметил ТАСС.