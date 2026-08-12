Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе Японии

Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе ЯпонииПрезидент принял участие в учениях Тихоокеанского флота
- Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и влияние НАТО
- Оценка действий морской пехоты
- Отношения с Японией
- Угроза захвата судов и возможный ответ России
- Сотрудничество в Арктике
- Как проходят учения
Президент Владимир Путин понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. Он заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФ, а также предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов. «Ведомости» собрали основные тезисы из заявлений президента.
Обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и влияние НАТО
Путин заявил о росте угроз со стороны Североатлантического альянса в Тихоокеанском регионе.
«Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — сказал президент.
На этом фоне президент подчеркнул важность учений ТОФ. По его словам, они необходимы для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции.
Оценка действий морской пехоты
Верховный главнокомандующий высоко оценил боевые качества подразделений морской пехоты. Он заявил, что они способны решать любые задачи.
«Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи решает. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически», – подчеркнул Путин.
Отношения с Японией
Путин заявил, что у России нет никаких претензий к Японии и Москва не угрожает Токио. В то же время он отметил изменение позиции японской стороны.
«Впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз», – заявил президент. При этом он подчеркнул: «Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий».
Однако эта страна ввела против России неспровоцированные санкции, не вдаваясь в причины конфликта на Украине, указал Путин.
Угроза захвата судов и возможный ответ России
Говоря о недавних решениях Евросоюза, Путин подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем.
«Разумеется, это ничто иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будет отвечать зеркально», – предупредил глава государства.
Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности.
Сотрудничество в Арктике
В ходе общения на крейсере Путин подтвердил готовность России к международному взаимодействию на северном направлении.
«Россия всегда, именно всегда, выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, использованию преимуществ Северного морского пути, разумеется, в рамках действующего международного морского права», – отметил он.
Как проходят учения
Учения по защите дальневосточных рубежей стартовали 4 августа. В них задействованы около 60 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 30 самолетов и вертолетов, беспилотные комплексы, а также более 13 000 военнослужащих.