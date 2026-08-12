Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе Японии

«Впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз», – заявил президент. При этом он подчеркнул: «Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий».