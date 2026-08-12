Путин прибыл на Сахалин для участия в финальной стадии учений ТОФ

Главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту сказал, что флот в 2026 г. получил 20 кораблей, судов и катеров. До конца года планируется принять в состав ВМФ еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М», сказал он.