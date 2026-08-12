Путин прибыл на Сахалин для участия в финальной стадии учений ТОФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающем этапе учений Тихоокеанского флота. Об этом заявили в Кремле.
Маневры проходят с 4 августа под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины и являются основным мероприятием оперативной и боевой подготовки ТОФ в текущем году.
В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Кроме того, в маневрах участвуют порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также более 13 000 военнослужащих. Действия сил флота разворачиваются в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.
26 июля глава российского государства в ходе онлайн-встречи с командующими флотами заявил, что российский военно-морской флот ВМФ выполняет одну из важнейших функций в ходе спецоперации. «Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», – сказал Путин.
Главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту сказал, что флот в 2026 г. получил 20 кораблей, судов и катеров. До конца года планируется принять в состав ВМФ еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М», сказал он.