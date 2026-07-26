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С начала года в ВМФ приняли 20 кораблей, судов и катеров

Скоро в состав флота войдет подводная лодка «Пермь»
Ведомости

Военно-Морской флот России в 2026 г. получил 20 кораблей, судов и катеров. Об этом заявил главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину.

«До конца года планируем принять в состав Военно-Морского Флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон". Это подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М", – сказал Моисеев (цитата по "РИА Новости").

В День ВМФ в петербургском Адмиралтействе проходит торжественная церемония. Путин вручил госнаграды военнослужащим российского флота. Президент отметил, что ВМФ играет ключевую роль в решении задач спецоперации.

Моисеев сообщал в интервью телеканалу «Звезда» о том, что на Северном флоте 1 июля создали полк беспилотных систем, в составе которого три дивизиона: два надводных и один подводный. В 2027 г. аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте. Для ВМФ России построят первый безэкипажный боевой корабль водоизмещением 500 т. Он будет предназначен для поиска подводных лодок и других подводных объектов. 

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