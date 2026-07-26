С начала года в ВМФ приняли 20 кораблей, судов и катеров

Моисеев сообщал в интервью телеканалу «Звезда» о том, что на Северном флоте 1 июля создали полк беспилотных систем, в составе которого три дивизиона: два надводных и один подводный. В 2027 г. аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте. Для ВМФ России построят первый безэкипажный боевой корабль водоизмещением 500 т. Он будет предназначен для поиска подводных лодок и других подводных объектов.