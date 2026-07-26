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Главная / Политика /

В составе ВМФ сформировали полки беспилотных систем

Сейчас идет разработка безэкипажного корабля для поиска подводных лодок
Ася Султанова

В составе Военно-морского флота России уже созданы полки беспилотных систем. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

На Северном флоте 1 июля создали полк беспилотных систем, оснащенный всем необходимым вооружением. В его составе – три дивизиона: два надводных и один подводный. В 2027 г. аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте.

Для ВМФ России построят первый безэкипажный боевой корабль водоизмещением 500 т. Он будет предназначен для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Проект заложен в действующей государственной программе вооружений, сообщил Моисеев.

Как сообщали «Известия» 16 июля, в России создали безэкипажный катер на подводных крыльях нового поколения. Его главная особенность – способность работать в двух режимах. На малых скоростях аппарат движется как обычное судно, а после набора скорости выходит на подводные крылья, что существенно снижает сопротивление воды и позволяет развивать скорость до 90 км/ч без потери грузоподъемности.

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