В составе ВМФ сформировали полки беспилотных систем

В составе ВМФ сформировали полки беспилотных системСейчас идет разработка безэкипажного корабля для поиска подводных лодок
В составе Военно-морского флота России уже созданы полки беспилотных систем. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
На Северном флоте 1 июля создали полк беспилотных систем, оснащенный всем необходимым вооружением. В его составе – три дивизиона: два надводных и один подводный. В 2027 г. аналогичное подразделение появится на Тихоокеанском флоте.
Для ВМФ России построят первый безэкипажный боевой корабль водоизмещением 500 т. Он будет предназначен для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Проект заложен в действующей государственной программе вооружений, сообщил Моисеев.
Как сообщали «Известия» 16 июля, в России создали безэкипажный катер на подводных крыльях нового поколения. Его главная особенность – способность работать в двух режимах. На малых скоростях аппарат движется как обычное судно, а после набора скорости выходит на подводные крылья, что существенно снижает сопротивление воды и позволяет развивать скорость до 90 км/ч без потери грузоподъемности.