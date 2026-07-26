В составе ВМФ сформировали полки беспилотных систем

Как сообщали «Известия» 16 июля, в России создали безэкипажный катер на подводных крыльях нового поколения. Его главная особенность – способность работать в двух режимах. На малых скоростях аппарат движется как обычное судно, а после набора скорости выходит на подводные крылья, что существенно снижает сопротивление воды и позволяет развивать скорость до 90 км/ч без потери грузоподъемности.