Путин: ВМФ играет важнейшую роль в решении задач спецоперации

Перед заслушиванием докладов Верховный Главнокомандующий поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Путин отметил, что Военно-Морской Флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Он обратился с поздравлениями к бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах, и поблагодарил их за верную службу.