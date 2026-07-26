Путин: ВМФ играет важнейшую роль в решении задач спецоперации

Путин: ВМФ играет важнейшую роль в решении задач спецоперацииПрезидент заслушал доклады командующих четырьмя флотами и Каспийской флотилией
Российский Военно-Морской флот (ВМФ) выполняет одну из главных функций в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с командующими флотами.
В День ВМФ глава государства по видеосвязи заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых задачах.
По словам президента, в день ВМФ вспоминают великие открытия и победы, но главная цель – оценить состояние и перспективы флота как ключевого элемента безопасности России и сохранения глобального паритета через развитие морской составляющей ядерной триады.
Перед заслушиванием докладов Верховный Главнокомандующий поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Путин отметил, что Военно-Морской Флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Он обратился с поздравлениями к бойцам и командирам, находящимся на огневых рубежах, и поблагодарил их за верную службу.
«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», – сказал Путин.
Президент приехал с рабочей поездкой в Санкт-Петербург. В День ВМФ в Адмиралтействе проходит торжественная церемония. Путин вручил государственные награды служащим ВМФ РФ.