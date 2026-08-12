Что Путин предложил для научно-технологического развития страны

Что Путин предложил для научно-технологического развития страныПрезидент провел в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию
Владимир Путин посетил еще один регион Сибири – 11 августа президент приехал в Новосибирскую область. В Академгородке он провел заседание Совета по науке и образованию. На нем планировалось обсудить, какие решения и механизмы позволят «подстегнуть разработку технологий будущего», как сказал Путин. Президент отметил, что сейчас «эксперименты без преувеличения планетарного масштаба» позволяют делать установки мегасайенс. Такие проекты помогут извлекать скрытые от людей знания об окружающем мире, структуре материи, а в итоге создавать принципиально новые материалы и системы, отметил он. «От скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения всё», – заявил президент.
Он напомнил, что именно в Новосибирске в 2018 г. было принято решение о реализации программы установок мегасайенс. Тогда речь шла о создании Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) – и сейчас его удалось посмотреть: «Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции». Для СКИФа было создано 30 позиций критически важного оборудования – сейчас работает семь, отметил президент. По его словам, это те позиции, от поставок которых отказались «наши партнеры из некоторых стран». По этой причине запуск СКИФа был сдвинут вправо, но зато Россия нарастила в этой сфере свои компетенции и технологический суверенитет, считает президент.
Путин высказал несколько предложений по развитию инфраструктуры мегасайенс в России. Первое – нужно браться за новые проекты и масштабировать их, не давать простаивать научным коллективам. Второе – изменение подходов к управлению и финансированию инфраструктуры мегасайенс – в частности, ее расширение и использование должно стать одним из приоритетов при планировании научного бюджета. Предприятия и бизнес должны быть прямыми заказчиками научных решений и технологий.
Что такое СКИФ
Третье – особое внимание уделять национальным центрам генетических ресурсов, наращивать исследования, создавать разработки в биоэкономике, фармацевтике и продовольственной безопасности. «Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений, микроорганизмов будут объединены в Национальной базе генетической информации. Решение принято», – сказал он. Путин сообщил, что ежегодно в базу будет загружаться 10 петабайт данных.
Четвертая задача – вся инфраструктура мегасайенс дает большой объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для создания и обучения российских моделей искусственного интеллекта. Для этого доступ к таким базам данных должны получить научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. А для этого надо выстроить платформенную экосистему научно-технологического развития, сказал он. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, предложил создать исследовательскую инфраструктуру для применения отечественного искусственного интеллекта в России.
Что говорят о СКИФе
Пятое предложение – организация исследований и разработок на территории всей страны, рост качества подготовки кадров. Поэтому нужно формировать сильные университеты и научные центры в регионах, сказал Путин: «Там, где это целесообразно, надо консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи». По его словам, формирование таких центров в регионах потребует дополнительного финансирования, поэтому правительство должно предусмотреть средства в бюджете на ближайшие три года.
Шестое предложение – в регионах формируется научная и социальная инфраструктура, и закрытого доступа к ней быть не должно. Путин поручил правительству продумать соответствующие организационные и правовые механизмы.
До заседания Совета по науке президент посетил досуговый центр специализированного учебно-научного центра Новосибирского национального исследовательского госуниверситета. Здесь же он провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области. Традиционно президент встретился и с главой региона – Андреем Травниковым.