Что Путин предложил для научно-технологического развития страны

Он напомнил, что именно в Новосибирске в 2018 г. было принято решение о реализации программы установок мегасайенс. Тогда речь шла о создании Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) – и сейчас его удалось посмотреть: «Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции». Для СКИФа было создано 30 позиций критически важного оборудования – сейчас работает семь, отметил президент. По его словам, это те позиции, от поставок которых отказались «наши партнеры из некоторых стран». По этой причине запуск СКИФа был сдвинут вправо, но зато Россия нарастила в этой сфере свои компетенции и технологический суверенитет, считает президент.