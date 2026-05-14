Что рассказал Путин о росте промышленности, роли санкций, ОПК и кадрах

Что рассказал Путин о росте промышленности, роли санкций, ОПК и кадрахПрезидент выступил на X съезде Союза машиностроителей России
- Рост промышленности на фоне санкций
- Ставка на технологический суверенитет
- Принципы развития ОПК
- Подготовка инженерных кадров
Президент России Владимир Путин выступил на X съезде Союза машиностроителей России, где заявил о росте промышленного производства, необходимости укрепления технологического суверенитета и ускорения внедрения новых разработок в промышленности и оборонно-промышленном комплексе.
«Ведомости» собрали главное, о чем сказал президент.
Рост промышленности на фоне санкций
Путин отметил, что российские машиностроительные предприятия продолжают работать в сложных условиях, включая разрыв связей с иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. По его словам, компании смогли адаптироваться за счет перестройки логистики, замены комплектующих и внедрения собственных технологических решений.
Президент заявил, что по итогам 2025 г. объем промышленного производства в России оказался на 12% выше уровня 2021 г. При этом выпуск продукции обрабатывающей промышленности, по его словам, почти на четверть превысил показатель 2021 г.
Ставка на технологический суверенитет
Путин подчеркнул, что Россия намерена не копировать зарубежные разработки, а самостоятельно задавать тенденции на рынках и осваивать новые виды конкурентной продукции. Среди приоритетных направлений он назвал выпуск самолетов, железнодорожной и сельскохозяйственной техники, создание промышленных роботов, цифровых платформ, автономных систем и технологий искусственного интеллекта.
По словам президента, государство продолжит поддерживать проекты, стимулирующие спрос на отечественную продукцию. Он также отметил, что Россия не намерена «замыкаться в себе» и будет развивать взаимовыгодные альянсы с иностранными партнерами.
Отдельно Путин заявил о необходимости самостоятельно производить критически важную продукцию и иметь собственные «технологические ключи» ко всем значимым производствам.
Об ОПК
Президент поблагодарил предприятия оборонно-промышленного комплекса за выполнение государственного оборонного заказа и разработку новых видов военной техники с учетом опыта специальной военной операции.
Путин подчеркнул, что одним из ключевых принципов развития ОПК должно стать ускорение принятия решений и внедрения технологий. «Сроки – от идеи до получения конечного, готового продукта – должны кардинально сокращаться», – сказал он.
По словам президента, необходимо уходить от формального разделения предприятий на оборонный и гражданский сегменты, если это мешает оперативному внедрению эффективных решений.
Подготовка инженерных кадров
Путин также отметил работу Союза машиностроителей России по подготовке инженерных кадров совместно с Минобрнауки. По его словам, за последние пять лет через программы профориентации и подготовки прошли около 4 млн школьников, студентов и молодых инженеров.
Президент заявил, что эта работа должна продолжаться, поскольку стране необходимы специалисты с современным инженерным мышлением для решения задач технологического развития.
X юбилейный съезд Союза машиностроителей России проходит 14 мая в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум считается одним из ключевых мероприятий отрасли и проводится раз в пять лет.
В работе съезда участвуют руководители крупнейших российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов, научных организаций, а также деловых и профессиональных объединений.
Участники обсудят итоги развития отрасли за последние пять лет и приоритетные направления дальнейшей работы. Основными темами станут технологическое лидерство, развитие оборонно-промышленного комплекса, кадровая устойчивость предприятий и повышение роли инженерного образования.