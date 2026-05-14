Путин заявил о росте промышленности на 12% к досанкционному уровню

Путин заявил о росте промышленности на 12% к досанкционному уровнюПри этом Россия «не собирается замыкаться себе», подчеркнул он
Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей.
Он также отметил, что российское машиностроение смогло занять новые позиции на внутреннем и внешнем рынках, несмотря на ограничительные меры Запада. Машиностроители РФ также уверенно выполняют гособоронзаказ, объем которого вырос с начала спецоперации на Украине.
Путин особо подчеркнул, что Россия «не собирается замыкаться себе». В то же время критически важную продукцию необходимо производить самостоятельно внутри страны.
О том что глава государства выступит на съезде Союза машиностроителей, сообщил 14 мая на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
X юбилейный съезд Союза машиностроителей России проходит 14 мая в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум считается одним из ключевых мероприятий отрасли и проводится раз в пять лет.
В работе съезда участвуют руководители крупнейших российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов, научных организаций, а также деловых и профессиональных объединений.
Участники обсудят итоги развития отрасли за последние пять лет и приоритетные направления дальнейшей работы. Основными темами станут технологическое лидерство, развитие оборонно-промышленного комплекса, кадровая устойчивость предприятий и повышение роли инженерного образования.