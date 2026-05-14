Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTLR57,46+0,9%CNY Бирж.10,785-0,28%IMOEX2 665,71-1,08%RTSI1 144,99-1,08%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,88-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин заявил о росте промышленности на 12% к досанкционному уровню

При этом Россия «не собирается замыкаться себе», подчеркнул он
Ведомости

Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей.

Он также отметил, что российское машиностроение смогло занять новые позиции на внутреннем и внешнем рынках, несмотря на ограничительные меры Запада. Машиностроители РФ также уверенно выполняют гособоронзаказ, объем которого вырос с начала спецоперации на Украине.

Путин особо подчеркнул, что Россия «не собирается замыкаться себе». В то же время критически важную продукцию необходимо производить самостоятельно внутри страны.

О том что глава государства выступит на съезде Союза машиностроителей, сообщил 14 мая на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

X юбилейный съезд Союза машиностроителей России проходит 14 мая в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум считается одним из ключевых мероприятий отрасли и проводится раз в пять лет.

В работе съезда участвуют руководители крупнейших российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов, научных организаций, а также деловых и профессиональных объединений.

Участники обсудят итоги развития отрасли за последние пять лет и приоритетные направления дальнейшей работы. Основными темами станут технологическое лидерство, развитие оборонно-промышленного комплекса, кадровая устойчивость предприятий и повышение роли инженерного образования.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте