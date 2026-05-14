Путин обратится к участникам съезда Союза машиностроителей России
Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к участникам X съезда Союза машиностроителей России. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В эти дни также в Москве проходит очередной съезд Союза машиностроителей России. И президент также обратится к участникам этого съезда», – пояснил представитель Кремля.
X юбилейный съезд Союза машиностроителей России проходит 14 мая в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум считается одним из ключевых мероприятий отрасли и проводится раз в пять лет.
В работе съезда участвуют руководители крупнейших российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов, научных организаций, а также деловых и профессиональных объединений.
Участники обсудят итоги развития отрасли за последние пять лет и приоритетные направления дальнейшей работы. Основными темами станут технологическое лидерство, развитие оборонно-промышленного комплекса, кадровая устойчивость предприятий и повышение роли инженерного образования.