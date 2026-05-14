Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,801-0,14%BRZL1 558-1,39%UTAR10,85+0,46%IMOEX2 681,4-0,49%RTSI1 151,73-0,49%RGBI119,39-0,04%RGBITR782,04-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обратится к участникам съезда Союза машиностроителей России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к участникам X съезда Союза машиностроителей России. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В эти дни также в Москве проходит очередной съезд Союза машиностроителей России. И президент также обратится к участникам этого съезда», – пояснил представитель Кремля.

X юбилейный съезд Союза машиностроителей России проходит 14 мая в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум считается одним из ключевых мероприятий отрасли и проводится раз в пять лет.

В работе съезда участвуют руководители крупнейших российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов, научных организаций, а также деловых и профессиональных объединений.

Участники обсудят итоги развития отрасли за последние пять лет и приоритетные направления дальнейшей работы. Основными темами станут технологическое лидерство, развитие оборонно-промышленного комплекса, кадровая устойчивость предприятий и повышение роли инженерного образования.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь