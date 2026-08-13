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Главная / Политика /

Путин посетил курильский остров Итуруп

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин посетил курильский остров Итуруп, передает «РИА Новости».

В частности, российский лидер осмотрел рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный».

12 августа Путин в Южно-Сахалинске понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФ, а также предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.

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