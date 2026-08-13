Путин посетил курильский остров Итуруп

12 августа Путин в Южно-Сахалинске понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФ, а также предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.