Путин: в россиянах заложен генетический код победителей
В россиянах заложен генетический код победителей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко на курильском острове Итуруп.
Лимаренко сообщил Путину о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, отметив, что в ходе общения с людьми замечает настрой населения «все для победы».
«Такие у нас люди. Генетический код победителей», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
В ходе визита в Сахалинскую область Путин также провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ РФ и пообедал с экипажем крейсера «Варяг». На совещании глава государства отметил, что сейчас основные задачи решаются в ходе спецоперации, но необходимо обеспечить безопасность России «на всех рубежах, на всех территориях».