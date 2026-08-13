Путин: в россиянах заложен генетический код победителей

В ходе визита в Сахалинскую область Путин также провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ РФ и пообедал с экипажем крейсера «Варяг». На совещании глава государства отметил, что сейчас основные задачи решаются в ходе спецоперации, но необходимо обеспечить безопасность России «на всех рубежах, на всех территориях».