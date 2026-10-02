Япония хочет ввести новые санкции против России
Японское правительство рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на нескольких представителей японского правительства.
По данным газеты, санкции нацелены на так называемый «теневой флот». Токио также рассматривает расширение перечня товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России, и ужесточение экспортных ограничений.
В августе МИД Японии выразил протест из-за посещения президентом РФ Владимиром Путиным курильского острова Итуруп. Токио считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. По итогам Второй мировой войны эти земли вошли в состав СССР. Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.