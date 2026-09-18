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Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения американских Typhon

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon для запуска ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нота была направлена 3 сентября. В документе отмечено, что Токио пошел на этот шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы. Россия требует прекратить эту практику и вывести комплексы.

Подчеркивается также необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны, включая территориальные аспекты по южным Курилам, и отказа от курса на ремилитаризацию.

16 сентября замглавы МИД РФ Андрей Руденко призвал посла Японии отнестись к ноте серьезно. Аналогичную ноту передал и Китай, также озабоченный появлением Typhon на японских островах.‍

19 июля Руденко говорил, что Москва пристально отслеживает действия Японии по наращиванию военной активности. Передача Токио своей территории для дислокации американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности расценивается Москвой как шаг, негативно сказывающийся на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и угрожающий дальневосточным границам России.

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