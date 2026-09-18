Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения американских Typhon

19 июля Руденко говорил, что Москва пристально отслеживает действия Японии по наращиванию военной активности. Передача Токио своей территории для дислокации американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности расценивается Москвой как шаг, негативно сказывающийся на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и угрожающий дальневосточным границам России.