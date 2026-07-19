МИД РФ: Россия примет меры в случае размещения комплекса Typhon в Южной Корее

Посольство Японии в РФ в мае сообщало, что американский ракетный комплекс Typhon будет временно развернут в Японии во время совместных учений с США, которые пройдут летом и осенью 2026 г. США планируют вывести Typhon с авиабазы к середине октября 2026 г. после завершения учений. После этого комплекс предполагается хранить на американской военной базе в Японии. В декабре 2025 г. МИД РФ заявлял послу Японии о российской обеспокоенности совместными военными учениями Японии и США рядом с российскими границами.