МИД РФ: Россия примет меры в случае размещения комплекса Typhon в Южной Корее
Размещение американских ракетных комплексов Typhon на территории Южной Кореи будет расценено как прямая угроза безопасности России и повлечет за собой соответствующую реакцию. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он отметил, что сейчас МИД России не располагает сведениями о намерениях Сеула развернуть на своей территории эти системы.
По словам Руденко, российская сторона пристально отслеживает действия Японии по наращиванию военной активности. Передача Токио своей территории для дислокации американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности – независимо от того, будет ли размещение временным, ротационным или постоянным, – расценивается Москвой как шаг, негативно сказывающийся на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и несущий прямую угрозу дальневосточным границам России.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали японскую сторону о недопустимости подобных шагов. Отмечается, что такие решения не останутся без ответных мер, направленных на укрепление обороноспособности страны. Кроме того, Россия усиливает взаимодействие с Китаем в вопросах сохранения мира в АТР.
Руденко также заявил, что Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие. По его словам, Токио способствует гибели мирных граждан России.
Посольство Японии в РФ в мае сообщало, что американский ракетный комплекс Typhon будет временно развернут в Японии во время совместных учений с США, которые пройдут летом и осенью 2026 г. США планируют вывести Typhon с авиабазы к середине октября 2026 г. после завершения учений. После этого комплекс предполагается хранить на американской военной базе в Японии. В декабре 2025 г. МИД РФ заявлял послу Японии о российской обеспокоенности совместными военными учениями Японии и США рядом с российскими границами.
Typhon – мобильная наземная пусковая установка армии США. Система предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета около 2000 км и многоцелевых ракет SM-6, способных поражать цели на расстоянии до 500 км.