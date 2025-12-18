МИД РФ заявил послу Японии об озабоченности военными учениями рядом с границей

Кроме того, в МИДе выразили обеспокоенность тем, что с территории Японии не вывезли батарею наземного комплекса «Тифон», которая предназначена для запуска ракет средней и меньшей дальности. Их разместили в сентябре на базе вооруженных сил США «Ивакуни». В связи с этим Москва оставляет за собой право принять необходимые меры.