МИД РФ заявил послу Японии об озабоченности военными учениями рядом с границей
Российская сторона заявила послу Японии об озабоченности Москвы в связи с японо-американскими военными учениями вблизи территории РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, Москва рассматривает такие действия как потенциальную угрозу безопасности страны. Захарова отметила, что российская сторона примет необходимые меры для укрепления обороноспособности и защиты своего суверенитета.
31 октября МИД России выразил решительный протест посольству Японии в Москве в связи учениями Joint Exercise 2025, которые прошли в том числе в районе острова Хоккайдо вблизи территории РФ. В ведомстве назвали такие действия провокационной военной активностью. По мнению ведомства, она создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей.
Кроме того, в МИДе выразили обеспокоенность тем, что с территории Японии не вывезли батарею наземного комплекса «Тифон», которая предназначена для запуска ракет средней и меньшей дальности. Их разместили в сентябре на базе вооруженных сил США «Ивакуни». В связи с этим Москва оставляет за собой право принять необходимые меры.