МИД РФ обвинил Японию в пособничестве убийствам россиян
Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС. По его словам, Токио способствует гибели мирных граждан России.
Дипломат также отметил, что российские военные считают любую технику иностранного производства на стороне противника в зоне спецоперации законной военной целью. Москва неоднократно доводила до сведения официальных властей Японии, что помощь Киеву загоняет двусторонние отношения «в глубокую пропасть».
В конце марта японский производитель дронов Terra Drone объявил о стратегическом партнерстве с украинской компанией Amazing Drones. Стороны договорились о совместном выпуске беспилотников-перехватчиков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же заявляла, что Токио, помогая Киеву, все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины и наносит урон отношениям с Москвой. Захарова также подчеркивала, что российские военные считают любые вооружения, представляющие угрозу россиянам, законными военными целями.