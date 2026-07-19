Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI786,94-3,26%RGBI110,57-0,29%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RGBITR741,09-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ обвинил Японию в пособничестве убийствам россиян

Ведомости

Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС. По его словам, Токио способствует гибели мирных граждан России.

Дипломат также отметил, что российские военные считают любую технику иностранного производства на стороне противника в зоне спецоперации законной военной целью. Москва неоднократно доводила до сведения официальных властей Японии, что помощь Киеву загоняет двусторонние отношения «в глубокую пропасть».

В конце марта японский производитель дронов Terra Drone объявил о стратегическом партнерстве с украинской компанией Amazing Drones. Стороны договорились о совместном выпуске беспилотников-перехватчиков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же заявляла, что Токио, помогая Киеву, все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины и наносит урон отношениям с Москвой. Захарова также подчеркивала, что российские военные считают любые вооружения, представляющие угрозу россиянам, законными военными целями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь