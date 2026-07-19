МИД РФ обвинил Японию в пособничестве убийствам россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же заявляла, что Токио, помогая Киеву, все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины и наносит урон отношениям с Москвой. Захарова также подчеркивала, что российские военные считают любые вооружения, представляющие угрозу россиянам, законными военными целями.