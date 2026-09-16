МИД РФ предупредил Японию о последствиях антироссийского курса
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто. В ходе разговора российская сторона указала, что антироссийский курс Токио и расширение военной помощи Киеву отдаляют нормализацию диалога. Москва также предупредила о готовности принять компенсирующие меры в ответ на ремилитаризацию Японии.
«С российской стороны подчеркивалось, что продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая недавнюю истерику в Японии относительно посещения президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также расширение военной помощи киевскому режиму, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона», – говорится в сообщении МИД РФ. В ведомстве отметили, что разговор носил откровенный характер.
Российская сторона также указала на опасность наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей России и размещения на японской территории ракетных систем средней дальности. «Все эти шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, миру и стабильности в Северо-Восточной Азии. В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности», – подчеркнули в МИДе.
Владимир Путин посетил Итуруп 13 августа. Япония тогда заявила протест. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются «исконно японскими». Посол РФ Николай Ноздрев назвал демарш необоснованным. Япония претендует на четыре острова южной Курильской гряды, из-за чего мирный договор между странами до сих пор не заключен.