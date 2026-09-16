МИД РФ предупредил Японию о последствиях антироссийского курса

Российская сторона также указала на опасность наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей России и размещения на японской территории ракетных систем средней дальности. «Все эти шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, миру и стабильности в Северо-Восточной Азии. В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности», – подчеркнули в МИДе.