Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,545-0,18%VEON-RX66,5-0,75%BLNG7,82-1,51%IMOEX2 294,27-1,83%RTSI858,64-1,76%RGBI112,6-0,33%RGBITR768,61-0,28%
Главная / Политика /

МИД РФ предупредил Японию о последствиях антироссийского курса

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто. В ходе разговора российская сторона указала, что антироссийский курс Токио и расширение военной помощи Киеву отдаляют нормализацию диалога. Москва также предупредила о готовности принять компенсирующие меры в ответ на ремилитаризацию Японии.

«С российской стороны подчеркивалось, что продолжение официальным Токио антироссийского курса, включая недавнюю истерику в Японии относительно посещения президентом России Владимиром Путиным южнокурильских островов, а также расширение военной помощи киевскому режиму, еще более отдаляет перспективу нормализации диалога, об интересе к которому публично заявляет японская сторона», – говорится в сообщении МИД РФ. В ведомстве отметили, что разговор носил откровенный характер.

Российская сторона также указала на опасность наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с США и западными союзниками вблизи дальневосточных рубежей России и размещения на японской территории ракетных систем средней дальности. «Все эти шаги представляют прямую угрозу национальной безопасности России, миру и стабильности в Северо-Восточной Азии. В случае продолжения такой деятельности Россия примет необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей обороноспособности», – подчеркнули в МИДе.

Владимир Путин посетил Итуруп 13 августа. Япония тогда заявила протест. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что данные территории являются «исконно японскими». Посол РФ Николай Ноздрев назвал демарш необоснованным. Япония претендует на четыре острова южной Курильской гряды, из-за чего мирный договор между странами до сих пор не заключен.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её