Что значит первая поездка Владимира Путина на Курильские острова

Что значит первая поездка Владимира Путина на Курильские островаНадежд на стабилизацию отношений с Японией в скором времени нет
Посещение Курильских остров стало для Владимира Путина первым за все время его руководства страной. Их посещал только один глава государства – Дмитрий Медведев в 2010 г. (потом он трижды повторял поездку в качестве премьера, был на островах один раз и нынешний глава правительства Михаил Мишустин).
Что президент делал на Курилах
На остров Итуруп Путин приехал 13 августа в ходе поездки в Сахалинскую область, частью которой острова являются с административной точки зрения. Путин осмотрел несколько объектов: рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу им. Эдуарда Норполова. Возле школы президент поговорил с жителями Итурупа. Еще до этого, 12 августа, в Южно-Сахалинске он принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, о чем «Ведомости» сообщали накануне. Там Путин сказал, что ему хотелось бы понять позицию Японии – «страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России не спровоцированные с нашей стороны санкции».
Он напомнил, что Япония в военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз, хотя у России никаких претензий к Японии нет – напротив, это у Японии есть территориальные претензии к России, т. е. «проблема Курильских островов». «Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора», – сказал президент.
Курильские острова являются предметом территориального спора России и Японии с конца Второй мировой войны. Токио претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи – так называемые северные территории.
Путин напомнил, что СССР в середине 1950-х гг. подписал с Японией декларацию, которая открывала путь к мирному договору. Сначала Япония ее подписала, но затем отказалась от своего решения. После это сделал и СССР.
Но Россия пошла навстречу правительству Японии и возобновила диалог по поиску путей к мирному договору на основе декларации, напомнил Путин.
У России были конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе с премьер-министром Синдзо Абэ, который многое сделал для сближения двух стран.
«Но теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны изменения позиции соседа», – заявил президент.
Как отреагировали японцы
В Японии этим остались недовольны. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи являются «исконной территорией Японии», сообщило Nikkei.
МИД Японии вызвал российского посла Николая Ноздрева и выразил протест. Тот, в свою очередь, разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России. Они вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях.
Что хотел сказать президент
Япония остается соседом России, поэтому дипломатические усилия с ней будут иметь место всегда, но своим визитом Путин показывает, что дискуссия по Курилам закрыта, отмечает ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. По его словам, в ежегодных японских отчетах говорится об опасениях Токио в адрес России, к тому же японцы ввели против России санкции, так что визит президента на острова – вполне закономерный шаг.
Россия долго ждала, пока в Токио возобладают конструктивные настроения, но текущее правое правительство Японии в лице премьера Такаити не в состоянии пойти на уступки – японцы по-прежнему требуют передачи всех южных Курил, поясняет Кузьминков. При этом надежды, что Такаити как преемница Абэ возобновит нормальный диалог с Россией, были, но они не оправдались. «В таких условиях подписание мирного договора Москвы и Токио маловероятно, но он и не особо нужен – существует совместная декларация, а японский бизнес будет сотрудничать с Россией только там, где ему выгодно», – говорит эксперт.
Сводить визит Путина к посланию Токио было бы неверно – Россия, в принципе, уделяет большое внимание благополучию жителей Курил и развитию там инфраструктуры, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Владимир Нелидов. «Сейчас Япония – недружественная России страна, и демарш японского правительства из-за Курил не нанесет ощутимого вреда отношениям, которые и так лишены политического диалога», – говорит он.
Политический фон поездки
Факт поездки президента на Курилы говорит о том, что Россия озабочена последними тенденциями во внешней оборонной политике Японии, считает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов: «Перемены, которые начались в конце 2022 г. и связаны с принятием Японией пакета новых доктринальных документов в оборонной сфере, уже дают свои плоды – увеличивается военный бюджет, меняется структура сил самообороны, на вооружении появляются мощные наступательные системы, чего раньше не было». Кроме того, кабинет министров Японии начинает говорить о возможности ревизии трех неядерных принципов, форсируется сотрудничество Японии со странами НАТО, перечисляет он.
«Все это создает вызовы для России и ее партнеров в этом регионе, в том числе для Китая и КНДР. И, очевидно, все это привело к необходимости послать сильный сигнал Токио, что все эти действия не остаются незамеченными в Москве и что российское присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе военное присутствие, будет не только сохраняться, но и, возможно, активизироваться», – подчеркивает Кортунов.
Главы российского государства у восточных рубежей России
Совершил восточное путешествие, положил во Владивостоке начало Великому Сибирскому пути – Транссибу. Дальше двинулся в путь через всю страну по суше и по рекам через Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск и далее до Санкт-Петербурга.
1954 – первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
Принимал во Владивостоке президента США Джеральда Форда. Переговоры были посвящены ограничению стратегических вооружений.
Совершил рабочую поездку по Дальнему Востоку, Восточной Сибири и Уралу. Первым из глав государства посетил Сахалин и Находку. В Приморье прибыл проездом из Китая, где участвовал в праздновании пятилетия КНР. По итогам визита было решено разработать проект «Большой Владивосток».
1974 – генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев
1986 – генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев
Побывал во Владивостоке, Хабаровске, Находке, Восточном, во Всесоюзном пионерском лагере «Океан», на плавбазе «Дальний Восток», на празднике в честь Дня Военно-морского флота, а также провел серию совещаний и вручил Владивостоку орден Ленина.
1993 – президент РФ Борис Ельцин
Первый глава государства, посетивший Магадан. Он оказался в Магадане проездом – направлялся в канадский Ванкувер на встречу с президентом США Биллом Клинтоном. Ельцин выступил перед жителями города и пообещал области золотой кредит в размере 10 т золота.
2000 – президент РФ Владимир Путин
Первый глава государства, посетивший Камчатку. В Петропавловске-Камчатском президент завершил свое азиатское внешнеполитическое турне и провел совещание по вопросам тяжелого социально-экономического положения региона.
2008 – президент РФ Дмитрий Медведев
Первый визит главы российского государства на Чукотку. Медведев посетил Анадырь, село Канчалан и оленеводческую бригаду.
2010 – Медведев
Первый глава государства, посетивший Курильские острова. Медведев побывал на острове Кунашир, где осмотрел геотермальную станцию «Менделеевская» в Южно-Курильске, рыбокомбинат, строящийся причальный комплекс и социальные объекты.
Выбор времени для этой поездки может быть связан с тем, что в Токио могли возникнуть представления о том, что Россия слишком занята европейскими проблемами безопасности и все ее внимание сосредоточено на Украине, отмечает Кортунов. С учетом того что это первая поездка Путина на Курилы, все понимали, что это вызовет нервозную реакцию в Токио и наверняка реакция просчитывалась, говорит он.
«Что касается мирного договора, то переговоры по нему сейчас не ведутся. Максимально к достижению соглашения стороны приблизились в 2019–2020 гг., когда у Японии был сильный лидер Синдзо Абэ, который лично старался продвигать вопрос о подписании договора. С российской стороны тогда были ожидания совместных проектов», – говорит Кортунов. Япония в 2014 г. присоединилась к первому пакету санкций, но подошла к этому сдержанно – они были приняты, но не влияли на торговлю и инвестиции, напоминает он: «Санкции же с 2022 г. принимались Японией в полном объеме и повлияли на сотрудничество».
Поэтому если смотреть на ситуацию с российской стороны, то стимулы для поиска компромисса по мирному договору сильно сократились, добавляет он. Тем не менее если, к примеру, конфликт на Украине прекратится и санкции снимут, то Япония, скорее всего, проявит больше гибкости, чем страны Евросоюза, продолжает Кортунов: «Для Японии российский вызов все же вторичен по отношению к вызову со стороны Китая и даже КНДР. Возможно, тогда какие-то подвижки будут».