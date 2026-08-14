Что значит первая поездка Владимира Путина на Курильские острова

1891 – цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II

Совершил восточное путешествие, положил во Владивостоке начало Великому Сибирскому пути – Транссибу. Дальше двинулся в путь через всю страну по суше и по рекам через Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск и далее до Санкт-Петербурга.

1954 – первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев

Принимал во Владивостоке президента США Джеральда Форда. Переговоры были посвящены ограничению стратегических вооружений.

Совершил рабочую поездку по Дальнему Востоку, Восточной Сибири и Уралу. Первым из глав государства посетил Сахалин и Находку. В Приморье прибыл проездом из Китая, где участвовал в праздновании пятилетия КНР. По итогам визита было решено разработать проект «Большой Владивосток».

1974 – генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев

1986 – генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев

Побывал во Владивостоке, Хабаровске, Находке, Восточном, во Всесоюзном пионерском лагере «Океан», на плавбазе «Дальний Восток», на празднике в честь Дня Военно-морского флота, а также провел серию совещаний и вручил Владивостоку орден Ленина.

1993 – президент РФ Борис Ельцин

Первый глава государства, посетивший Магадан. Он оказался в Магадане проездом – направлялся в канадский Ванкувер на встречу с президентом США Биллом Клинтоном. Ельцин выступил перед жителями города и пообещал области золотой кредит в размере 10 т золота.

2000 – президент РФ Владимир Путин

Первый глава государства, посетивший Камчатку. В Петропавловске-Камчатском президент завершил свое азиатское внешнеполитическое турне и провел совещание по вопросам тяжелого социально-экономического положения региона.

2008 – президент РФ Дмитрий Медведев

Первый визит главы российского государства на Чукотку. Медведев посетил Анадырь, село Канчалан и оленеводческую бригаду.

2010 – Медведев

Первый глава государства, посетивший Курильские острова. Медведев побывал на острове Кунашир, где осмотрел геотермальную станцию «Менделеевская» в Южно-Курильске, рыбокомбинат, строящийся причальный комплекс и социальные объекты.