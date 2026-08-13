История территориальных претензий Японии к России

История территориальных претензий Японии к РоссииТокио выразил протест после того, как курильские острова посетил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил крупнейший курильский остров Итуруп. Там он побывал на рыбозаводе, осмотрел стационар больницы и классы средней школы, встретился с местными жителями и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. МИД Японии в связи с визитом российского президента выразил протест – Токио считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. Как начался территориальный спор и почему страны так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны, – в справке «Ведомостей».
Первый дипломатический договор между Российской империей и Японией был подписан в 1855 г. В нем граница была установлена по проливу Фриза – между российским островом Уруп и тогда еще японским Итурупом, в результате чего вся южная часть Курил (длинная цепь островов между Камчаткой и Хоккайдо) отошла Японии, а северная – России. Сахалин же был объявлен совместным владением.
Спустя 20 лет Российская империя сама передала Японии все Курильские острова, чтобы взамен получить полное владение над Сахалином: страны согласились и обоюдно подписали Петербургский обменный трактат 1875 г. В 1905 г. японцы сами нарушили эти соглашения, вторгшись на российский полуостров. На тот момент отстоять его не вышло: по итогам неудачной Русско-японской войны 1904–1905 гг. Россия была вынуждена уступить Токио часть Сахалина к югу от 50-й параллели. Пересмотреть невыгодное положение смогли спустя 40 лет, под конец Второй мировой.
На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. СССР договорился с союзниками по антигитлеровской коалиции о вступлении в войну против Японии, но при условии возвращения контроля над всем Сахалином и Курильскими островами (необходимы для охраны границ и морского пути из Владивостока в Петропавловск-Камчатский). После этого 9 августа 1945 г. советские войска начали боевые действия против Японии, заняв в результате десантной операции все Курилы. 2 сентября Токио капитулировал, а в феврале 1946 г. СССР официально включил Курильские острова в свой состав.
На конференции в Сан-Франциско в сентябре 1951 г. Япония подписала мирный договор со странами-победителями, в рамках которого отказалась от претензий на Курилы, но в тексте не оговаривалось, в чью пользу она это сделала. К тому же, СССР на фоне разгоравшейся холодной войны и отсутствия на мероприятии Китая и некоторых других союзников не стал подписывать договор.
В результате страны вышли из состояния войны только в 1956-м – после заключения Московской декларации, позволившей СССР и Японии возобновить дипломатические отношения. В этом документе Москва согласилась передать Токио остров Шикотан и группу мелких островов Хабомаи (всего в архипелаг входят 56 островов и множество мелких скал), но только после заключения мирного договора. Позднее СССР добавил еще один пункт – полный вывод всех иностранных войск с территории Японии. Токио же передумал и заявил, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды без условий, поскольку, по его версии, Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи с общим населением около 10 000 человек относятся не к Курилам, а к Хоккайдо. Россия называет такие заявления абсурдными.
В 1990-е Москва и Токио возобновили усилия по заключению мирного договора и урегулированию территориального спора. В 1991 и 1993 гг. Михаил Горбачев и Борис Ельцин друг за другом посетили Японию и обсудили с ней территориальные претензии. Но в течение полутора десятилетий стороны так и не смогли продвинуться в вопросе дальше консультаций и совместных заявлений. Несмотря на это, в 2016 г. страны решили отказаться от прежних жестких формулировок и нарастить экономическое сотрудничество.
В 2018 г. японский премьер Синдзо Абэ дал понять, что Токио готов рассматривать в качестве базы для переговоров не договор 1855 г., а декларацию 1956 г. Правда, последующие обсуждения не принесли новых результатов, а в 2020 г. Абэ ушел в отставку, оставив пост более радикальным переговорщикам. В то же время в России были приняты поправки к Конституции, запретившие отчуждение территорий страны.
Мирный договор также не подписали. В марте 2022 г. Токио присоединился к санкциям Запада против России на фоне спецоперации на Украине, после чего МИД РФ объявил о прекращении переговоров о нем. Примерно в то же время Япония начала называть Курилы незаконно оккупированными территориями, а в декабре 2022 г. утвердила рекордный в послевоенной истории военный бюджет в $51 млрд – на треть больше предыдущего. В августе 2026 г. Токио обнародовал новый вариант «Белой книги по вопросам обороны». Несмотря на красочную обложку с аниме, в ней говорится о расширении военной мощи, а сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей рассматривает в качестве одной из угроз.
Первым президентом РФ, посетившим Курилы, стал Дмитрий Медведев в 2010 г., после чего в 2012–2019 гг. он еще трижды ездил на острова в качестве премьер-министра. В 2021 г. туда приехал глава правительства Михаил Мишустин. Но Владимир Путин ранее Курилы не посещал.