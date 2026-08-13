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История территориальных претензий Японии к России

Токио выразил протест после того, как курильские острова посетил Владимир Путин
Денис Куренев
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил крупнейший курильский остров Итуруп. Там он побывал на рыбозаводе, осмотрел стационар больницы и классы средней школы, встретился с местными жителями и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. МИД Японии в связи с визитом российского президента выразил протест – Токио считает Итуруп вместе с тремя другими островами Южных Курил своими территориями. Как начался территориальный спор и почему страны так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны, – в справке «Ведомостей».

Первый дипломатический договор между Российской империей и Японией был подписан в 1855 г. В нем граница была установлена по проливу Фриза – между российским островом Уруп и тогда еще японским Итурупом, в результате чего вся южная часть Курил (длинная цепь островов между Камчаткой и Хоккайдо) отошла Японии, а северная – России. Сахалин же был объявлен совместным владением.

Спустя 20 лет Российская империя сама передала Японии все Курильские острова, чтобы взамен получить полное владение над Сахалином: страны согласились и обоюдно подписали Петербургский обменный трактат 1875 г. В 1905 г. японцы сами нарушили эти соглашения, вторгшись на российский полуостров. На тот момент отстоять его не вышло: по итогам неудачной Русско-японской войны 1904–1905 гг. Россия была вынуждена уступить Токио часть Сахалина к югу от 50-й параллели. Пересмотреть невыгодное положение смогли спустя 40 лет, под конец Второй мировой.

На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. СССР договорился с союзниками по антигитлеровской коалиции о вступлении в войну против Японии, но при условии возвращения контроля над всем Сахалином и Курильскими островами (необходимы для охраны границ и морского пути из Владивостока в Петропавловск-Камчатский). После этого 9 августа 1945 г. советские войска начали боевые действия против Японии, заняв в результате десантной операции все Курилы. 2 сентября Токио капитулировал, а в феврале 1946 г. СССР официально включил Курильские острова в свой состав.

На конференции в Сан-Франциско в сентябре 1951 г. Япония подписала мирный договор со странами-победителями, в рамках которого отказалась от претензий на Курилы, но в тексте не оговаривалось, в чью пользу она это сделала. К тому же, СССР на фоне разгоравшейся холодной войны и отсутствия на мероприятии Китая и некоторых других союзников не стал подписывать договор.

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В результате страны вышли из состояния войны только в 1956-м – после заключения Московской декларации, позволившей СССР и Японии возобновить дипломатические отношения. В этом документе Москва согласилась передать Токио остров Шикотан и группу мелких островов Хабомаи (всего в архипелаг входят 56 островов и множество мелких скал), но только после заключения мирного договора. Позднее СССР добавил еще один пункт – полный вывод всех иностранных войск с территории Японии. Токио же передумал и заявил, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды без условий, поскольку, по его версии, Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи с общим населением около 10 000 человек относятся не к Курилам, а к Хоккайдо. Россия называет такие заявления абсурдными.

В 1990-е Москва и Токио возобновили усилия по заключению мирного договора и урегулированию территориального спора. В 1991 и 1993 гг. Михаил Горбачев и Борис Ельцин друг за другом посетили Японию и обсудили с ней территориальные претензии. Но в течение полутора десятилетий стороны так и не смогли продвинуться в вопросе дальше консультаций и совместных заявлений. Несмотря на это, в 2016 г. страны решили отказаться от прежних жестких формулировок и нарастить экономическое сотрудничество.

В 2018 г. японский премьер Синдзо Абэ дал понять, что Токио готов рассматривать в качестве базы для переговоров не договор 1855 г., а декларацию 1956 г. Правда, последующие обсуждения не принесли новых результатов, а в 2020 г. Абэ ушел в отставку, оставив пост более радикальным переговорщикам. В то же время в России были приняты поправки к Конституции, запретившие отчуждение территорий страны.

Мирный договор также не подписали. В марте 2022 г. Токио присоединился к санкциям Запада против России на фоне спецоперации на Украине, после чего МИД РФ объявил о прекращении переговоров о нем. Примерно в то же время Япония начала называть Курилы незаконно оккупированными территориями, а в декабре 2022 г. утвердила рекордный в послевоенной истории военный бюджет в $51 млрд – на треть больше предыдущего. В августе 2026 г. Токио обнародовал новый вариант «Белой книги по вопросам обороны». Несмотря на красочную обложку с аниме, в ней говорится о расширении военной мощи, а сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей рассматривает в качестве одной из угроз.

Первым президентом РФ, посетившим Курилы, стал Дмитрий Медведев в 2010 г., после чего в 2012–2019 гг. он еще трижды ездил на острова в качестве премьер-министра. В 2021 г. туда приехал глава правительства Михаил Мишустин. Но Владимир Путин ранее Курилы не посещал.

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