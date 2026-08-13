История территориальных претензий Японии к России

Мирный договор также не подписали. В марте 2022 г. Токио присоединился к санкциям Запада против России на фоне спецоперации на Украине, после чего МИД РФ объявил о прекращении переговоров о нем. Примерно в то же время Япония начала называть Курилы незаконно оккупированными территориями, а в декабре 2022 г. утвердила рекордный в послевоенной истории военный бюджет в $51 млрд – на треть больше предыдущего. В августе 2026 г. Токио обнародовал новый вариант «Белой книги по вопросам обороны». Несмотря на красочную обложку с аниме, в ней говорится о расширении военной мощи, а сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей рассматривает в качестве одной из угроз.